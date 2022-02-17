少女心爆發　超可愛春季彩妝

2022年的春季彩妝已經亮相！有非常多值得入手的系列，包括設計出超萌貓咪外形的PAUL&JOE、主打粉嫩色調的Dior還有充滿花卉氣息的Dolce&Gabbana，每一款都高質又包裝精美，用來打造春日粉嫩妝容就最適合！

超萌貓咪造型

法國品牌PAUL&JOE爲了慶祝20周，特別推出一系列美妝新品。其中最受貓癡歡迎的貓咪唇膏，不但換上色彩繽紛的造型，更有多款限定版貓貓外殼以供選擇。加上一次過

推出10種色調，要打造不同風格唇妝話咁易。同樣令人心動的，還有妝前底霜。它一盒就包含了浪漫淺粉色、深粉色、亮黃色和橙色4種顏色。使用時，只要按下瓶口，就可以將4色巧妙融合，變成可以調控膚色且增加珠光色調的底霜。

春日粉嫩色調

與迷人春色相襯的，當然是精心打扮帶有淡淡粉嫩色調的臉。Dior從礦物中擷取靈感，打造出帶有閃亮柔和的幻彩色調。幻彩光感是品牌春季的主打妝感，讓雙眼、臉頰、唇部以及美甲都能營造出濃厚的春日氛圍。整個系列的彩妝部分有珠光質地的3色眼影、光澤感的補濕潤唇膏和唇彩、自然迷人的胭脂棒和粉嫩春色美甲。每種色調都可以輕易打造出春日仙氣妝感，散發出與常人不同的高貴氣質。

萬人迷花卉氣息

Dolce&Gabbana今季推出的SHEERLIPS首款補濕潤色潤唇膏和Dolce Lily淡香氛，全都充滿了花卉元素。前者結合了潤唇膏的質地和4種花朵爲主體的亮澤色調，顏色淡雅，作爲日常僞素顏的潤色絕對足夠。而且當中更添加了向日葵籽蠟，能爲雙唇帶來溫和補濕的效果。4款花調唇色分別是暗粉色Lovely Tulip、糖果淡粉色Sweet Lily、現代感紫紅色Spring Peony和活潑珊瑚色Joyful Sunflower。至於全新推出的Dolce Lily淡香氛，則飽含粉紅百合花、百香果及麝香等花果氣息，甜美中激發活力，叫人迷醉！