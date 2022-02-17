終極爆料！周子揚揭陳楨怡分手時已有新歡

前港姐亞軍陳楨怡被爆背圈外男友Andy暗撻周子揚，惟佢不願認愛令周子揚「因愛成恨」，連番爆料毀滅其乖乖女形象，甚至爆出陳楨怡收兵「一拖七」，而陳楨怡終「跪低」道歉，並指「放下一段病態的關係」，間接向周子揚宣告分手。「被分手」嘅周子揚今日（17日）再喺社交網發長文，正式承認已結束與陳楨怡嘅感情，坦言與陳楨怡相戀時已得知對方有男朋友但仍選擇繼續做第三者，更大爆與陳楨怡分手時，發現對方已另有新歡：「我確實在2020年7月份跟她相戀，現在2022年結束我們的感情，在我們開始相戀的時候，她確實有男朋友，我們在三角關係的複雜情況下，我跟她繼續相戀，我仍然愛上了她。在2022年，當我們分手的時候，我仍然發現了她有另一個新的他。」

佢又再度控訴：「我對你忠情又癡情，你卻多情又忘情。這是我們不公平的感情種下的禍根。你欺騙了我，你欺騙了你的家人，你也欺騙了你的公司。對我們的感情，我感到非常遺憾，我們相戀甜蜜，但最終不能開花結果。雖然我已出盡全力，我確實已經盡力了。說真的，我還是比較喜歡你入行前的你，當時的你是最好。入行後的你，也是我的錯誤選擇。」但又祝願陳楨怡可以堅強走下去，並指彼此有過美好回憶，不希望再互相傷害，指今後不會再回應有關2人感情嘅事。