柏林電影節賽果　洪尚秀奪評審團大獎

《第72屆柏林電影節》閉幕公布賽果,韓國導演洪尚秀執導的《小說家的電影》(The Novelist's Film)奪得評審團大獎銀熊獎,洪尚秀與片中女主角兼不倫戀女友金敏喜出席閉幕禮,齊齊上台領獎。最高榮譽金熊獎則由西班牙女導演Carla Simon作品《Alcarràs》捧走,故事講述一班種桃農夫因為地主賣地,生計被威脅的故事。

法國女星伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)獲頒終身成就獎,但因確診新冠肺炎未能現身,透過視像致謝。

【柏林電影節部份得獎名單】

金熊獎:Carla Simon《Alcarràs》

評審團大獎銀熊獎:洪尚秀《小說家的電影》

評審團獎銀熊獎:Natalia Lopez Gallardo《Robe Of Gems》

最佳導演銀熊獎:Claire Denis《Fire (or Both Side Of The Blade)》

最佳主角銀熊獎:Meltem Kaptan《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》

最佳配角銀熊獎:Laura Basuki《Before, Now & Then》

最佳劇本銀熊獎:Laila Stieler《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》

傑出藝術貢獻銀熊獎:Rithy Panh《Everything Will Be Ok》