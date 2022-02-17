柏林電影節賽果　洪尚秀奪評審團大獎

《第72屆柏林電影節》閉幕公布賽果，韓國導演洪尚秀執導的《小說家的電影》（The Novelist's Film）奪得評審團大獎銀熊獎，洪尚秀與片中女主角兼不倫戀女友金敏喜出席閉幕禮，齊齊上台領獎。最高榮譽金熊獎則由西班牙女導演Carla Simon作品《Alcarràs》捧走，故事講述一班種桃農夫因為地主賣地，生計被威脅的故事。

法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）獲頒終身成就獎，但因確診新冠肺炎未能現身，透過視像致謝。

【柏林電影節部份得獎名單】

金熊獎：Carla Simon《Alcarràs》

評審團大獎銀熊獎：洪尚秀《小說家的電影》

評審團獎銀熊獎：Natalia Lopez Gallardo《Robe Of Gems》

最佳導演銀熊獎：Claire Denis《Fire (or Both Side Of The Blade)》

最佳主角銀熊獎：Meltem Kaptan《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》

最佳配角銀熊獎：Laura Basuki《Before, Now & Then》

最佳劇本銀熊獎：Laila Stieler《Rabiye Kurnaz vs George W. Bush》

傑出藝術貢獻銀熊獎：Rithy Panh《Everything Will Be Ok》