AK MV群組逐步擴大　ONE PROMISE兩成員確診

人氣男團MIRROR成員Anson Kong本月11日為新歌拍攝MV，尋日（16日）傳出現場兩名工作人確診，MV拍攝當日有超過100人在場，有份出席嘅歌手包括AK、Alton、Lokman、Frankie、陳穎欣（Yanny）、陳健安、洪嘉豪、ONE PROMISE和Nowhere Boys等，現恐成娛樂圈「MV群組」，令疫圈極速滲透藝能界，人心惶惶。今日（17日）組合C AllStar成員陳健安（On仔）自爆確診，成為「MV群組」第一位宣布確診藝人。稍後，樂隊ONE PROMISE官網亦公布樂隊成員Anton同天衡都不幸初步確診。

ONE PROMISE官網指，ONE PROMISE四位成員之中，Anton同天衡現初步確診，現時大家都在家中各自隔離：「收到各方好友嘅慰問，多謝你哋，大家唔使太擔心我哋，同時向所有前線嘅醫護人員講聲『辛苦晒，多謝你哋嘅付出！』，加油！大家記得保重身體，多喝水，多吃生果，多做運動，多聽音樂。撐住，一定會過的。」惟ONE PROMISE四子喺3日前曾上載與鄧建明一同現身錄音室的合照。

而AK尋日已在限時動態作澄清，未有提及「MV群組」事件︰「我只係眼唔舒服去睇醫生覆診，大家唔使擔心，最近疫情嚴重，希望大家小心，身體健康。」Alton亦在社交網報平安，發文指自己冇事：「I am okay, stay safe, still GING.」Nowhere Boys官網亦代為報平安，指五子均冇事。另外Yanny亦回覆東網報平安，指檢測後未有確診：「我冇事呀，除咗屋企自己做檢測，都有去化驗所做，都係negative（陰性，即未有確診）。」