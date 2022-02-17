唔會為結婚而結婚　姚子羚：未遇到想同佢行落去嘅人

外表弱不禁風的姚子羚，看似柔弱，其實內裏堅強硬朗，更是一名男仔頭，非常爽直，難怪她自認「比男人更男人嘅女人」，如此直率，絕不嬌情，就是現實中的她。入行以來她一直默默耕耘，由女配角慢慢攀上女一之位，過程毫不容易。由昔日《 四葉草》的青澀「藍雪文」、《棟篤神探》的玄天聖女「黎小敏」到《我的如意狼君》「高爾喬 」、《張保仔》炎貴妃甚至近年轉行做打女的《同盟》及《鐵拳英雄》，可見子羚演技漸變成熟，不論柔情還是硬朗角色都能駕馭，讓大家看見不一樣的她。

入行轉眼20年的子羚，最初從沒想過入行，當時放棄高薪厚職的工作，參加一個主持比賽勝出後便展開其演藝生涯。至今搖身一變成為演員，當中其一重要的伯樂，莫過於是金牌監製錢國偉（Wilson），她感激對方帶其走入戲劇世界：「如果冇Wilson我都唔會拍劇，當初佢同我講會開部青春劇《四葉草》，佢叫我去casting，我仲記得最後我嘅角色要戴眼鏡，啲衫又九五搭八，成個人都好薯，依家諗番起都覺得好好笑，係一個美好嘅回憶。」

作為演員需要不斷被磨練，子羚隨着時間的流逝，演技亦漸變成熟，當中在《我的如意狼君》，她自言同行幕後的人大讚其漸有戲味，令她更有動力一步步做好自己。有實力總會被賞識，子羚最終於2015年憑《張保仔》演炎貴妃奸到出汁，並在《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「最佳女配角」獎項。當以為所有事情一帆風順，上天總給你考驗，隨後她被愛犬咬傷面部，險被毀容，需暫停工作，絕對是一大打擊。她直言：「當時初頭都有介意個疤痕，但後尾我已經唔理，因為其實在意嘅只係自己，亦係因為有呢段時間，我仲可以趁機好好裝備自己。」

雖然事業方面實力備受肯定，惜感情生活仍然空白，令不少粉絲替她着急，惟子羚認為只是緣分未到，更揚言不會為結婚而結婚：「結婚對我嚟講係一生一世嘅事，我唔會規定自己幾時做咩，依家只係未搵到一個我想同佢行下半生嘅人。」另外，她還提及到自己的愛情觀，更自爆有個人陪她看過最多次日出，想知更多？這樣便不能錯過今集的《娛場》。

Makeup: Henry Li

Hair: Taylor Wan @ Hair Corner K-11

Accessories: DearBell2Ling

Wardrobe: MURUA@i.t

場地：Three on Canton