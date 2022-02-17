靈敢侶情：當女人不再美麗

女人未嫁之前，樣子標致，個性活潑。丈夫仍是男友時，對她呵護備至，捨不得那雙圓圓的眼睛傷心。

幸福滿瀉，結婚了，她和丈夫毫不猶豫地三年抱兩，寶寶長得像極媽媽，眼仔睩睩，櫻桃小嘴，矜貴可愛。

因為愛，她將美麗送給了一對寶貝。

懷孕時，她開始腰痛；生產後，她堅持餵哺母乳。半夜餵奶，白天做家務，傍晚煮飯，沒有薪水也沒得升職，卻比以前打工更滿足。

長期缺眠，她的樣子愈來愈殘，加上長時間抱寶寶，姿勢不正導致骨盆移位和腰痛，令她再沒有精力運動維持身段。

那邊廂，丈夫的生活則沒有太大改變，依舊是白天上班，晚上回家吃飯，因為跟太太見面少，特別容易察覺她的改變：怎麼肚皮鬆了？怎麼樣子殘了？天天在家也不夠休息嗎？但他又想，太太生了兩個孩子，會有變化很正常。

正常歸正常，憐惜美麗乃是天性，當一個女人不再美麗，便會墮入公平競爭之中，要用能力、勞力和情義去爭取更好的待遇。

女兒4歲，兒子6歲，她終於忍受不了要看物理治療，他沒有提出陪她去。

看完了，回家路上，她收到他的電話，以為他關心自己，心甜地接聽，原來他要她買東西，還問她待會會否煮飯。

掛線後，她突然委屈：以前你不是這樣的，你會陪我、疼我、心痛我。坐在巴士上，她的眼淚不停流下，留戀着過去被他哄的情景。

她擦掉眼淚，踏入家門，放下他要買的東西，如常煮飯，如常帶孩子。

他沒有變，仍然是愛她的，只是少了一份憐惜。她的外表雖然變了，但心境沒有變，仍然渴望被哄，像當日少女時一樣。

日子，就這樣過去。期待他日，兒女長大、百年歸老前，伯爺公會再次憐惜老伴，執子之手，與子偕老。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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