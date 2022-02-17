特異功能新芒　鬥「顯」功架

電腦屏幕離不開座枱擺放，大家都習慣坐定定使用，但近期不少新芒都巔覆玩法，除咗可以上下左右轉動，有的加入移動底座，有的專為打機而設，有的可作視像會議，一於睇吓邊款至啱自己！

操作靈活

LG StanbyME採用純米白色設計，機背是織物飾面，尺寸只有27吋一款，採用IPS面板及直下式背光排列，同時對應觸控式操作，配合webOS ThinQ的大圖示介面，開關App或調校顯示設定如同平板般方便。此芒最大賣點是靈活，支援旋轉180°、左右轉動130°或上下傾斜50°，垂直或橫向顯示都得，而且高度可升降20cm。而機背設有USB及HDMI介面，支援802.11ac Wi-Fi及藍牙5.0。特別一提，它內置5,000mAh電池，每次充電能用3小時，使用時不受電源插座位置限制。

方形怪芒

LG同期發表了接近方形的DualUp Monitor，有着2,560x2,880解像度，顯示比為16:18，上下分割畫面時恍如把兩個16:9屏幕疊在一起，進行剪片等工作時更為實用。

視像會議

Samsung 32吋Smart Monitor M8僅厚11.4mm，用上平面式機背，有助節省工作枱面。具備UHD 4K解像度及99% sRGB色域，提供可拆式磁吸網絡攝錄機SlimFit Cam，配合內置視訊通話應用程式，瞬間進行視像會議。它還整合了Microsoft 365及Cloud Solution等工作相關的線上服務，並提供USB Type-C連接埠，支援65W充電。

靚聲聽歌

音色向來是電腦芒較受忽視一環，HUAWEI旗下34吋曲面MateView GT強項反而是靚音色，罕見搭載一體式2.0聲道SoundBar，採用雙喇叭聲學結構，帶來沉浸式聲音。SoundBar更與底座融合，附有一條RGB燈光觸控條，不僅讓用戶自訂燈效，以手指來回滑動仲可調校音量，有姿勢又有實際。

打機專用

Philips Momentum系列是一款獲Designed for Xbox驗證的電競屏幕，提供27吋與32吋，同具有3個HDMI 2.1及1個DisplayPort輸入介面，接駁遊戲機時可以4K@120Hz顯示，結合1ms反應時間，解決打機時的畫面撕裂及延遲問題。另外，屏幕支援可變刷新率（VRR），接駁Series X在任何幀率也有流暢表現。

煲劇一流

ASUS ROG Swift PG42UQ是全球首款42吋4K OLED電腦屏幕，具有120Hz解像度及低至0.1ms的響應時間，亦具有不少OLED的技術特色，例如1,000,000:1對比度、98% DCI-P3色域及900nits峰值亮度。同時面板表面經過抗反射微紋理塗層處理，色彩顯示準確，煲劇一流！

輕巧便攜

初創公司Lukos早前於Kickstarter成功集資生產一款14吋Ultra-wide 4K手提屏幕，配有直立支架的它輕巧便攜，更有別於常見的16:9款式，它的輸出比例達到32:9，超闊畫面配合機頂HDMI 2.0b、DP 1.4及Typ-C等多組介面，可同時接駁六個裝置，顯示四個訊源的畫面，啱晒一心多用的朋友。