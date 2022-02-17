【營事檔案】微波爐北非焗蛋　快手營養足

北非蛋是源自摩洛哥、中東一帶地區的美食，在當地一般吃早午餐的地方也找得到。醬汁香辣而且口感豐富，配上半熟蛋以及多士，就是一個營養豐富以及寫意的早午餐；加上材料可任意發揮，一般就以番茄、洋葱以及半熟蛋為主，其餘的配搭就可根據自己的喜好決定，是一款十分適合「清雪櫃」餘菜的好菜式。

罐頭食品未必冇營養

罐頭食品在製作過程中，採用了密封和高溫殺菌的技術，先用高溫徹底消滅細菌，再密封保存，因此空氣就不能進入食物中，也就不需要加入任何防腐劑以防食物變壞。另一個好處是可放置在室溫保存，是十分便利的食品加工手法。至於罐頭的番茄及蘑菇等等，成分上都只會加入水、糖鹽等作適量調味，因此與新鮮的蔬菜相比，營養價值都不會相差太遠。

蛋黃與蛋白都是寶

雞蛋的營養相當豐富，是十分好的蛋白質來源。蛋黃含有脂溶性維他命A、D、E，也有維他命B雜及礦物質等等，可提供身體多種微量營養素；而蛋白就主要提供蛋白質，也不含脂肪，因此深受注重健康人士的喜愛。然而，蛋黃及蛋白都分別擔任着不同的角色，為身體提供營養，因此最好還是全蛋地食用。

【微波爐北非焗蛋】

材料：

罐頭番茄 ⅓ 罐

罐頭蘑菇 ⅓ 罐

甜椒 ⅓個

雞蛋 1顆

墨西哥辣椒 1湯匙

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

做法：

1.罐頭蘑菇、墨西哥辣椒及甜椒切粒，備用。

2.在可應用於微波爐的碗中加入罐頭番茄、蘑菇粒、甜椒粒及墨西哥辣椒，微波1分半鐘。

3.加鹽及胡椒粉調味拌勻。

4.最後加入雞蛋，用竹籤在蛋黃中刺一個小洞，微波1分鐘直至蛋白變白熟透即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。