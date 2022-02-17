處男電影入大阪亞洲電影節　姜濤：衝出香港好開心！

「人氣王」姜濤、毛舜筠、Jer（柳應廷）主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，入圍「第十七屆大阪亞洲電影節」競賽項目，兩位影壇新丁姜濤與Jer首次參與電影，便入圍海外電影節，令人鼓舞！姜濤對此表示驚喜：「第一次拍電影，沒有想過第一次拍電影就可以入圍國際影展，非常榮幸，希望日本觀眾可以從日文字幕版感受到我們用心的演出，請大家多多支持，感謝！」Jer亦大感雀躍：「這部是我和姜濤的第一部電影，我們投放了很多心血，好開心這部電影衝出香港，讓日本觀眾可以欣賞得到，作為新人，這部電影是個很好的學習機會，能夠入圍國際影展更是個bonus，希望大家能藉此多加留意香港的新演員，讓香港演藝圈愈來愈百花齊放。」更公開多謝該片導演彭秀慧及毛舜筠，無論戲內戲外也用心指導他們。

而影后毛舜筠則指入圍電影節猶如注入一支強心針：「好開心，特別在這個被疫情困擾得異常鬱悶的時候，聽到這個喜訊，令我精神立即為之一振！」至於非首次獲該電影節青睞的導演彭秀慧就表示：「我對大阪亞洲電影節有特別的情感，第一部執導作品《29+1》，亦有在這個電影節中奪得獎項，當時專程飛到大阪參與盛會，更可以坐在戲院觀眾席上，看到配上日語字幕的《29+1》，感覺非常奇妙與畢生難忘，好開心當時獲得『觀客賞』（觀眾票選大獎）；今次再度入圍好感動，可說是回歸這個電影節，又有第二部執導作品交出來，好遺憾今年不能親身出席電影節，我不清楚日本觀眾對姜濤與Jer的認識程度有多深，但好肯定他們會認識毛姐，因為日本有很多香港電影的影迷，希望他們透過這部電影認識到香港新演員，也希望他們會喜歡這部有很多香港音樂的電影！」