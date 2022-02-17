生B重量不重性別　陳嘉寶唔肯封肚住

藝人陳嘉寶（Anjaylia）剛於1月誕下第3胎，眨吓眼便坐完月及收身復出，最神奇是她樣貌身形跟產前冇分別，雖然她謙稱還有3公斤（約6.5磅）才回復產前體重，但身邊的朋友都覺得她拍ViuTV劇《IT狗》時過瘦和欠精神，現在「胖」了好看得多，她才讓自己有藉口：「咁減多1KG左右啦！」

她的3個囡囡年齡相約，分別大女3歲、2女1歲5個月和細女剛滿月，現時有兩名傭人，因老公工作時間富有彈性，已跟老公協商，像拍《IT狗》時，她有兩天整日開工，老公便會兩日留家，為屋企互相補位，維持一定有大人在家主持大局。照顧三個小朋友絕對是勞心勞力，像這天她出外做訪問，出門口開門一刻，笑言：「感覺是天堂，唔會再有幻聽覺得BB在喊。」她覺得女人要有工作才不會跟社會脫軌，這是她媽媽自小的教誨，亦希望自己繼續工作，給女兒們做個好榜樣。

問到生3個夠晒數，可以封肚？她笑言：「生B重量不重性別！」不會為追仔而再生，生3個亦是她與老公一早講定，戲言3個更有利於投票，但凡有任何屋企的決定，要投票時就方便得多，她並續說：「依家大女有人同佢玩，仲會將細妹當玩具。我見番自己細個時嘅影子，我細個時無人同我玩，係自己同自己玩，媽咪好驚我有問題。」但對於封肚她就有所保留，「除非過幾年想生，依家係封嘅！」

Anjaylia三年抱三，故已有幾年沒有拍戲和拍劇，早前她參與拍攝《IT狗》，其「極品港女 」的角色受網民熱議，不過她坐月期間劇集經已播完，錯失了宣傳的機會，對此，她未感可惜，她說：「有機會喺螢幕見番自己已經好感恩，幾年冇拍戲，好多人覺得我係咪唔做喇！甚至導演搵我時，有兩個角色適合畀我揀，佢第一個反應都問：『你會唔會唔做喇！客串都得喎！』我點解唔做？full time都得。」聽到不少網民對她角色的討論，她笑言：「朋友話好多人想打我，好彩過年唔敢動粗。」續說：「以前做好多好討好嘅角色，好乖、學生妹、孝順女等，但唔可以輸打贏要，討好角色就收晒，唔討好就推，反而畀到觀眾有新鮮感，自己都開心終於有人搵我演負面角色，做到觀眾想打佢，係演員嘅心願，證明大家對個有情緒。（夠唔夠膽再挑戰番學生妹角色？）導演敢，我得！所以都要保持身形和保養好啲，老人家嚇我坐月唔好好快殘，所以我坐月時好乖，期望可以由學生演到老。」

妝：Meegan Seak

服裝：Miu Miu