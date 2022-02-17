疫下新Game巡禮　3A大作率先評測

疫情下不少人停工又停課，多了時間留在家中，適逢2月起有唔少遊戲大作推出，一於打機消磨時間。在云云作品中，又以《Horizon：Forbidden West》最受注目，小記早前率先試玩，同大家睇吓今集有乜賣點！

靚爆畫面 盡是打卡位

上集《Horizon Zero Dawn》憑開放世界、史詩式劇情及「原始+機械」混合世界觀而廣受好評。續集將故事延續下去，女主角亞蘿伊終於解開身世之謎後，將前往西方的未知險境展開新冒險，以求找出地球人工智能「蓋婭」的備份，解救人類二次滅絕的危機。新一集最大亮點是升級用PS5平台，畫面光影變化、物理反應、細緻度都可以嘆為觀止來形容，無論是蓊鬱森林、高山峻岭還是沒落古城均盡是「打卡位」。另外，即使以高畫質、低帖率模式遊玩，也沒有部分PS5遊戲所出現的掉幀或撕裂問題，整體遊玩感十分流暢。

動作豐富 敵人更難打

玩法則跟上集大同小異，不離搵路、解謎、打怪等步驟，表面上少了新鮮感，但改良在細節，例如加入了好幾種移動新方式，包括高躍系統、自由攀爬、水下游泳等，同時武器系統更加豐富複雜，加入了拉鉤發射器、盾翼等新工具，令探索或戰鬥時動作更變化多端。另一樣新挑戰是敵人比上集更難打，發現主角更會窮追不捨。小記玩最高難度，基本上「無雙式」打發必死無疑，往往要透過潛入、落陷阱等方法闖關，對於喜愛橫衝直撞的玩家可能相當無癮，但喜愛思考殺敵的話會樂趣無窮！

宜玩前作 PS5示範佳品

說完優點說缺點，相信最多人認同是角色太醜，不知何解今集人物比上集更為肥矮，亞蘿伊近鏡時更是肥腫難分。另外劇情與上集緊扣，若沒有玩過上集會對人物及世界觀不明所以，所以強烈建議大家先玩上集，或上網重溫劇情才好開始。當然，撇除以上缺點，此作無論畫質、聲效、扳機反應俱是PS5的示範之作，Load Game速度更盡情發揮SSD優點，而且版圖極大，任務極豐富，是喜愛Open World玩家的近期必玩之作。

遊戲大作 同期上市

寶可夢前傳

《Pokmeon阿爾宙斯》融合了「動作」與「RPG」，故事發生在未有寶可夢大師的遠古年代，玩家需在遊戲世界冒險與調查，捕捉寶可夢以完成首本圖鑑。此作除精靈球外，還加入新的對戰系統，令玩法千變萬化。

攻魔大結局

時隔5年，《Total War: Warhammer III》終於迎來系列大結局。跟前兩章一樣，玩家選擇勢力後，需透過起城、建軍、征戰等方法攻入混沌魔域。勢力各有特色及英雄，外觀與技能都可升級，育性元素豐富。

拳王粉必玩

距離上一部作品6年後，新作《The King of Fighters XV》無論畫面、系統還是線上體驗都大幅強化。今集總計39名格鬥家參戰，並接續前作展開全新故事。遊戲同步收錄了語音、插圖及逾300首經典音樂，忠粉必玩！

魂系新作品

《Elden Ring》是一款黑暗風格的奇幻ARPG遊戲，由《Dark Soul》開發商FromSoftware打造。遊戲版圖較以往魂系列更宏大，並加入騎乘等動作元素，當然虐爆玩家的Boss戰絕對唔少得，鍾情高難度遊戲不容錯過！