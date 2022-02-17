Robynn拍MV浸落水要人營救

歌手Robynn（葉晴晴）早前冒寒於水中拍攝新歌《時光樹》MV，導演在岸邊淺水地方搭建一間屋，點知拍攝中途遇上潮漲，有水浸情況，赤腳上陣的Robynn變成喺水中央，拍完後工作人員要落水「營救」，上演一幕「赤腳逃生記」，但她未有嚇親，安全返到岸邊笑對大家說：「最緊要拍得靚，效果好就得。」大家就笑她愛靚唔愛命。不過愈夜愈凍，大家都擔心她冷親，她卻表現輕鬆，到導演嗌cut，她上水一刻先凍到打冷震，導演見她臉色變青，即除下大褸給她披上保暖。

歌曲從一開始由Robynn以凄美歌聲細訴，是她4年多前在一個Writing Camp與兩位她很欣賞的作曲人，來自台灣的游政豪以及內地的潘鵬展，三人跨越地域聯手創作，起初考慮將作品賣給其他歌手唱，不過她對這歌的音樂情有獨鍾，一直未搵到適合的詞填上，所以一直保留着，在疫症爆發前她往緬甸探望好友林一峰，提及這歌，對方一聽就一口答應了為她填詞，透過他賦有詩意的詞彙，像為Robynn透過歌詞紀錄人生。

Robynn說：「母親呢個角色令我重新認識愛，照顧嬰兒時好似喺時光鏡中回望睇到當初嘅自己，同照顧過自己嘅人。我一直對呢首曲念念不忘，感恩終於有機會推出，或者係上天希望我喺啱嘅時間，推出一首用時間回望愛嘅歌。」她更多謝老友林一峰送了這份禮物給她，寫出她一個好私人、又是很多人對做女兒到做人母親的感覺。