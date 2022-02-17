我妻由利香　F奶甜笑天使

唔少男人都會以貌取人，尤其溝女，總會係向靚女埋手，但有啲女仔只得外在美，往往恃靚生驕，玩到男人陀陀擰，最後仲要得個桔，都咪話唔可憐。當然我哋唔能夠一竹篙打一船人，世間上依然可以搵到好多人靚又心善嘅女仔，今年21歲嘅我妻由利香就係其中一位，仲要係好大波添！

天使級笑顏

出嚟社會打滾多年，見過人生百態，早就失去年輕時擁有嘅純真，所以有機會溝到純情少女，一定要好好珍惜！今日為大家介紹嘅我妻由利香，就係一位「純度」極高嘅美少女，而且平日好鍾意笑，所以佢獲得「天使級笑顏」嘅稱號。身材方面，由利香一啲都唔差，淨係34-24-34呢個三圍數字已經令人好有遐想，嗰對F奶亦勁有睇頭，飽滿而堅挺，仲要係軟彈適中，襯埋一身雪白鮮嫩嘅肌膚，就更加吸睛！

天生有聽障

除咗笑容被捧為「天使級」，由利香亦有「助聽器之天使」嘅外號！原來阿妹患有感音性聽覺障礙，3歲就要接受特殊訓練，現時兩隻耳仲要用助聽器嚟輔助聽覺。雖然係咁，佢冇放棄過學習同工作，更樂於鼓勵其他人喺遇到困難時要鼓起勇氣去克服！

早前，由利香同川崎水族館合作，招呼多位有聽障小朋友嘅家庭，齊齊體驗館內各種活動，真係好有善心，俗語有云「心善則美」，果然冇錯！