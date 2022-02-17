春回大地　令人「股」舞

連「雨水」都過埋，意味着春天已經回到大地，可以同陰沉冇生氣嘅冬天講拜拜，真係好令人鼓舞。講到春色無邊，以下為大家帶嚟嘅3套四仔，可謂不遑多讓，當中有唔少「股」舞場面，絕對可以令男士們變得朝氣勃勃。

衝擊後門

美國四仔有個不成文規定，但凡有巨臀脫星孭飛，例必會有衝擊後門嘅動作場面，好似呢套由Anal Only製作嘅《Anal Only Sluts #3》，就係近期嘅話題作。影片由Mike Adriano自編自導自演，並搵嚟Avery Jane、Kyler Quinn、Bella Rolland等多位天后級脫星孭飛。據Mike哥解釋，佢之所以同呢班脫星合作，並非單純為咗自肥，而係因為佢哋都擁有迷人巨臀，床技仲好有料到。另外，片中男脫星好有衝勁，床上肉搏戰帶嚟嘅官能享受，絕對會令四仔迷興奮無比。

內衣魅力

女士喺乜嘢時候最易出「股惑」？好明顯係着起性感內衣嗰陣，駱駝趾若隱若現，正常男士都會睇到硬晒軚。美國四仔片廠Adam & Eve深明呢個道理，特別炮製呢套《Girls in Lingerie》，以性感內衣加身材火辣嘅脫星作招徠，而且片中有超過20位超人氣脫星參演，包括Bunny Colby、India Summer、Anikka Albrite等等，陣容相當鼎盛。據片廠發言人表示，片長超過5粒鐘，耗費巨大，目的只係希望畀到觀眾最強嘅官能享受，確實係一套誠意十足嘅四仔。

激烈呻吟

床戲要令人睇得過癮，一定要配合埋誘人嘅呻吟聲！而講到呻吟聲激烈，呢套由Jules Jordan Video推出嘅《Dark Meat Frenzy》都算係數一數二嘅佳作。影片由著名導演Jada Stevens主理，並搵嚟Haley Reed、Jane Wilde、Kenzie Taylor等多位脫星參演，當中分為5部分。故事講述呢班脫星係職業女性，因性生活太過乏味，於是搭上唔同嘅男士，希望尋找新刺激，仲意外地被人開發出後門高潮，自此不能自拔，令事業陷入危機，究竟佢哋最後會作出乜嘢選擇呢？