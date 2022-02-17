鄧卓殷殺入片場　男友郭子豪接吻變鍚額頭

藝人郭子豪日前與前落選港姐余詠童拍攝微電影，原本二人有一場咀嘴戲，但子豪為免打翻女友鄧卓殷（Amber）的醋埕，加上女友在場「探班」，遂把咀戲變成錫額頭，錫到女友燶！

郭子豪與Amber拍拖2年，愛得如膠似漆，雖曾傳分手，都無損二人感情發展，恩愛如昔。去年曾有傳Amber因不想男友呷醋而辭演有咀戲的無綫劇《雙生陌生人》，原來子豪都同樣尊重女友。向來工作認真的他，與方紹聰、何廣沛一齊搞網上頻道，拍攝不少網上節目，當中他演出不同角色都會全力以赴，扮女人、阿婆，甚至演騎呢角色都No Problem，但日前竟出現「改劇本」情況！他與參選港姐入行的余詠童拍攝微電影《當男人Long-D》時，因不想女友呷醋而改劇本，將一場咀嘴戲變為錫額頭，即使相擁戲都點到即止，而拍攝期間，Amber更全程監場！

「互相尊重嚟嘅」

記者就此事致電子豪，他表示：「其實呢次拍微電影好開心，因為我哋用咗好多方法去打動一位好有才華嘅導演嚟幫手，我哋非常欣賞佢，當佢傳份稿畀我，我已經覺得好正，可以即刻拍，而拍嗰日都非常順利，只係有個小插曲，就係擔心『咀嘴』呢場戲，我覺得唔係咁好，就改咗錫額頭算啦，因為要尊重番我『老細』，即係我女友。」提到Amber監場是否令他大感壓力？他即說：「唔好話監場，佢不嬲都好支持我哋嘅拍攝，佢嚟睇吓都好，唔使咁擔心，我拍嘅時候都開心啲，尊重嚟嘅。」