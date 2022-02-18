【是日通勝】

農曆正月十八

壬寅年 壬寅月 壬寅日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9至11時

宜：安床、交易、安葬

忌：嫁娶、動土、祭祀

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、23、30、47

幸運顏色：紫色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：有冒險心態，謹記理財需審慎，勿貪小便宜。

金牛座：易跟身邊人爆衝突，一人讓一步，有助平息。

雙子座：心不在焉，做事馬虎，提防小人在背後暗算。

巨蟹座：兩性相處要互相尊重，讓另一半有自主空間。

獅子座：爭取人情資本有着數，事業上可獲不少機遇。

處女座：工作負擔沉重，耐性大考驗，金色有助開運。

天秤座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

天蠍座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

人馬座：奔波勞累，身心俱疲，回到家只想早點睡覺。

山羊座：有意外發生，只能硬着頭皮處理，有點無奈。

水瓶座：職場上流言甚多，小心說話，以免惹火燒身。

雙魚座：勿高估自己的辦事能力，否則身體會吃不消。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）猴 財運弱

鼠：偏財運平平，勿投機博彩，貪心易惹禍。

牛：事業運不錯，考評易過關，利求職應徵。

虎：求財不乏機遇，謹記一分耕耘一分收穫。

兔：謀事多阻滯，易因急躁任性而惹上是非。

龍：桃花弱，魅力不足，急於示愛易遭拒絕。

蛇：工作運欠佳，看到上位機會卻把握不住。

馬：貴人助力強，有望靠人脈關係獲得商機。

羊：人緣旺，獲長輩牽線，可望遇到有緣人。

猴：是日沖煞，財運稍遜，有可能徒勞無功。

雞：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

狗：獲貴人關照、工作機遇多，有喜事臨門。

豬：異性緣佳，容易結識具陽光氣息的異性。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

虎年不同坐向之吉凶

家居與辦公室的不同坐向，可影響運勢。今年猛虎八方，相對上年金牛，運氣如何？自然心中有數。各位讀者，不妨以大窗為向，看看自己於新一年的吉凶。

坐南向北，一白錢財桃花吉星到臨，牛年是二黑病符凶星，虎年運程自然比牛年為佳。相反，坐北向南，由於牛年有一白吉星，今年是九紫星，吉氣不及一白，所以與上年比較，只是一般般之平淡。

坐東向西，虎年七赤星加西斜，相比牛年的八白財星，運程有些消退。至於坐西向東，東方三碧與牛年的四綠文昌比較，雖然不及，但是非星於人際公關之工作，未必差，與上年差不多而已。

坐西北向東南，四綠吉星來而五黃凶星走，當然大吉，虎年宜多外出走動。坐東南向西北，也是大吉，六白名氣地位到臨，理所當然比牛年的七赤好。

坐東北向西南，牛年三碧在西南，形成鬥牛煞，爭鬥是非雖凶，但虎年二黑病符星更令人頭痛，堅強面對，黎明好快到來。坐西南向東北，八白財星飛臨，而且又是太歲到臨，真是猛虎擒運之年。

各位讀者知曉今年比去年佳，當然可喜可賀，若然不及去年，也不必太擔心，流年之飛星只是二十年的元運進退而已，更何況飛星可以布局化之。