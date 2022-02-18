AK「MV群組」疫情擴大　On仔中招閉關自愈

香港第5波疫情在娛樂圈大爆發，繼無綫及電台陸續出現染疫群組，ViuTV旗下男團MIRROR成員Anson Kong（AK）及Alton拍攝新歌MV亦爆出新的「MV群組」，牽連到組合C AllStar及樂隊ONE PROMISE成員，搞到人心惶惶，掀起娛圈疫慌！不少演藝及唱歌工作已煞停，令本已大受影響的演唱會、音樂會、廣告及品牌等活動雪上加霜。

無綫電視城連日有幕後及藝人確診，商台則由上星期開始爆發，長壽節目《十八樓C座》有4位廣播員、另有一位節目主持受感染。疫情持續爆發，ViuTV旗下人氣男團成員AK及Alton本月11日拍攝合唱新歌MV，因拍攝現場有2名工作人員確診，昨日驚爆參與拍攝的歌手陸續中招，圈中疑出現第3條傳播鏈！

據消息指，AK及Alton的新歌MV在九龍區一間酒店取景拍攝，並邀請了多位歌手參與演出，包括MIRROR隊友Lokman、Frankie、女團Super Girls的Yanny、組合C AllStar的陳健安（On仔）、洪嘉豪、樂隊ONE PROMISE、Nowhere Boys及麗英等，台前幕後超過100人在場。當日在室內及室外都有進行拍攝，雖然演出者分批到場，但亦有不少大堆頭場面，猶如置身派對狂歡。所有演出者拍攝時都除下口罩，至於工作人員雖然全程戴罩，但放飯時難免有交叉感染的風險。

4日前發病 細數徵狀

昨日（17日），On仔率先在社交網自爆確診，成為「MV群組」第1位宣布中招的藝人，已經發病4日的他發文：「第1日喉嚨痕；第2日味覺冇咁敏感，乾咳、頸痛；第3日瞓覺有少少發冷，少少發熱出汗，頭好赤，冇胃口；今日喉嚨痛，乾咳。」他表示已服食止痛藥，又不停按摩穴位紓緩頭痛，每當感覺到疲倦就睡眠休息，期間不時深呼吸做冥想，在家中亦會做瑜伽等等，現時病情已康復了一半，會繼續居家隔離，着大家不用擔心。

Yanny報平安

之後樂隊ONE PROMISE亦透過官網宣布成員Anton及天衡初步確診，現時各自在家隔離：「收到各方好友嘅慰問，多謝你哋，大家唔使太擔心我哋，同時向所有前線嘅醫護人員講聲『辛苦晒，多謝你哋嘅付出！』加油！大家記得保重身體，多喝水，多吃生果，多做運動，多聽音樂。撐住，一定會過的。」

對於出現「MV群組」，MIRROR經理人表示：「拍MV後我哋都有進行核酸檢測，係冇確診。為咗審慎起見，我哋都有做多次檢測，等緊報告。」同樣有份拍MV的Yanny表示接受檢測後證實未受感染：「我冇事呀，除咗屋企自己做檢測，亦有去化驗所做，都係陰性結果（即沒有確診）。」Nowhere Boys亦報平安指全員無礙，洪嘉豪亦已收到檢測報告證實沒有確診，多謝各界關心。