言論大膽未算去盡！連詩雅拍住蝦頭講男人就開心

女星連詩雅視做主持為演藝事業上的新衝擊，她自嘲反應不及拍檔蝦頭快，對於被讚賞言論大膽，她笑言純粹分享自身經歷，但會有所修飾給自己保留私密。

連詩雅（Shiga）跟楊詩敏（蝦頭）因拍檔主持網上節目《絲打圍爐》而一拍即合，入行11年的Shiga覺得做主持好新鮮好玩，她接受東網訪問時說：「有新衝擊，平時唱歌演戲，好難認識真正嘅你係點，呢個節目畀到觀眾見到另外一面。」她覺得做主持是好好訓練，大讚蝦頭反應快，相對自己轉數慢，蝦頭即說：「你邊慢？」每集題目有撰稿員寫好大綱，再由她們任意發揮，蝦頭說：「我哋一埋位就雞啄唔斷，一講男人就開心。」

一講陳家樂落閘

網民、觀眾覺得Shiga在節目的言論頗大膽，她說：「我只係講啲自己經歷，只不過睇你點修飾同表達。（有冇底線？）我又真係未去到完全可以豁出去，某啲嘢都會保留，暫時都覺得舒服嘅。」節目以女人做出發點，嘉賓也是清一色女性，稍後考慮搵男嘉賓亮相，她笑說：「我聽得最多係男人話睇我同蝦頭節目好搞笑。（緋聞男友陳家樂有冇睇？）唔知喎，你問我呢啲，點知啫！」蝦頭表示好多男仔睇完，會讓他們深入認識女性：「佢哋會話原來你哋女仔係咁樣諗嘢。」

舞台劇望天打卦

Shiga忙於拍攝劇集《獅子山下‧情》，很開心可以跟前輩胡杏兒、監製陳寶華等合作，而蝦頭也為ViuTV的新劇開工，已經有3年沒拍劇的她說：「今次同李璨琛、姜文杰合作，係一套正劇，完全唔要我搞笑。」劇中她飾演心理專家，有好多心專有名詞，她說：「記呢啲我好渣。」4月她要演出自己籌備的舞台劇，由於疫情爆發，暫未知會否有影響：「有時係幾氣餒，因為舞台劇好難賺錢，賣晒飛最多都係回本，我哋盡量繼續堅持撐住。」