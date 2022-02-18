林明禎呻先後隔離12次　李璨琛晚晚檢測咗先見個女

藝人李璨琛、林明禎、楊詩敏、何啟華、姜文杰演出的電視劇《心靈師》在堅尼地城進行拍攝。李璨琛與馬來西亞女神林明楨一齊以廣東話接受訪問，他笑言受騙：「你呃我（指林明禎），拍咗咁耐話聽都聽唔明廣東話。」身兼監製的李璨琛指新劇農曆年前已開工，將會拍到3月底，第五波疫情下也感到擔心，計劃趕不上變化，現在主要在室內取景，大家注重防疫，拍攝完會馬上戴上口罩，他說：「依家每晚收工返屋企都會自己做一次檢測，檢測冇問題先會接觸個女。（李元元喺屋企悶到爆？）佢日日都悶㗎啦，小朋友唔出得街，冇得放電嘛。（搵個女客串？）唔會，自己都危險，仲帶佢出嚟客串，冇疫情先再講。（考慮同個女打疫苗？）佢今年4歲，都有咁嘅諗法，但係最擔心排緊隊打針嘅時候多人，冇咁多人再算。」

林明禎為劇集挑戰飾演還憂鬱症病人，最難演繹是內心戲，她說：「已經拍咗4日，再拍多日就拍完去台灣工作，之後再嚟香港，喺台灣要接受14+7日隔離，返香港再隔離14日，我之前已經隔離咗10次，加埋呢兩次將會隔離咗12次，我可以出書教人點隔離，不過冇辦法為咗做嘢、賺錢。」李璨琛笑說：「我以為隔離4次已經好多，佢贏咗我。」