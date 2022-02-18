孫藝珍新劇示範　30+漂亮姐姐完美穿搭

「孫仙」孫藝珍前幾日才公布與玄彬的婚訊，然後演出的新劇《三十九》首播又獲好評，真的是愛情事業雙豐收啊！《三十九》故事講述快要40歲「車美昭」（孫藝珍飾演）、「鄭燦榮」（金美都飾演）、「張珠喜」（金智賢飾演）3位性格和職業不同的女人，在命運的安排下結緣，一起度過快樂與悲傷的日子。單單是人物設定和首集劇情，已經引起不少女性共鳴，再加上女角們的劇中造型，就更想追看下去。

職場打扮最佳示範

劇中3位主角的穿搭，根木就是剛入職場的新手或是熟齡女士的最佳範本，有活力之餘還顯氣質。驟眼看雖是一般簡單的針織、襯衫和西裝配搭，但仔細觀察會發現暗藏細節。例如針織衫內會加入大翻領的襯衫或泡泡袖襯衫、墊肩收腰西裝外套上會繫上皮帶等，這些細節都起到畫龍點睛效果，為嚴肅的上班服注入點點俏皮感。主角們即使是單穿一件襯衫，也大多為剪裁寬鬆及帶有設計的款式，看起來精神奕奕又有氣勢。

另外，劇中每一位人物的衣服都很貼合人物性格設定。車美昭是冷酷且富足的美容院院長，因此其服飾大部分為精緻剪裁的西裝；性格真誠活潑的演技老師鄭燦榮，則多穿俏皮時尚的泡泡袖襯衫；而小心謹慎帶有小女子氣質的張珠喜，就以質料柔軟的針織衫打扮示人。雖然風格各有不同，但要在坊間物色類似的同款服飾也不難，有興趣的女生不妨一試！