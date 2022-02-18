健康素食　培養飲食好習慣

經過多年推動和食材的發展，素食熱潮在香港愈見普及，疫情的出現讓港人更注重健康。有餐廳推出新款素食菜式，亦有新推的素食產品，無論是外出用膳，又或是買返屋企慢慢嘆都得，讓大家培養素食好習慣。

專人設計

健康食材和素食餐單，都要懂得配搭才會吃得有益。早前於中環開設的健康概念餐廳Orka Café，以專業營養師設計多款非素食和素食的餐單和菜式，素食和純素的菜式方面，有用紅菜頭、青檸、椰子、南瓜籽及南薑等熬煮的純素湯品 Beet This Soup ，質感豐富順滑。同樣是純素的Butter Jack's Chick咖喱飯，以大樹菠蘿乾和豆腐代替雞肉，再加蔬菜和紅米來配，加強口感。甜品可選擇淋上自家製純朱古力太妃糖漿的香蕉味班蘭蛋糕，另外還不同系列的有機養生茶、營養拿鐵和沙冰等，選擇豐富。

清新早午餐

經過一星期的辛勞，很多人喜歡在周末吃嘆個Brunch輕鬆一番。中環Moxie於星期六、日提供全新周末早午餐菜單，單點菜式有多款素菜選擇，牛油果意大利軟麵包選用台灣珍寶牛油果配本地農場車厘咖。椰子奇亞籽布甸會選用當造的莓果配搭，如現時就供應粉嶺農場的士多啤梨，至於蕎麥粥，滲入菲律賓同事家鄉的飲食風格，以芝麻、薑和黃金檸檬汁來調味，別具特色。

在家自煮

想減低風險，可選擇在家自煮。Marks & Spencer的Plant Kitchen系列近日推出多款素食新品、純素即食食品和小食等，除有素基輔雞、椰菜爆谷、燉煮扁豆、 蘋果酒牛油豆花椰菜泥燉豆外，3月中旬會推出用車厘子烤焗餅乾、純素朱古力碎餅乾和芝士風味扭扭條等小食系列，方便又美味。