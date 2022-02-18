春季旗艦機　排住隊上市！

每年春季都是手機廠發力之時，未來兩個月就有不少新機面世，以下同大家率先預覽！

銀河旗艦

Samsung本月發表旗艦手機Galaxy S22系列，最近廠方宣布即日預售，並於3月4日正式發售。港版S22系列設有S22 5G (128GB/256GB ROM)、S22+ 5G (256GB ROM)、Galaxy S22 Ultra 5G (256GB/512GB/1TB ROM)等多個版本，當中S22 5G提供霧光黑、霧光白及粉紅金色；S22+ 5G提供霧光黑、霧光白及森林綠色；S22 Ultra 256GB及512GB版提供霧光黑、霧光白、森林綠及暗酒紅色；而S22 Ultra 1TB版則只有霧光黑一色選擇，並只於官方網店獨家發售。特別一提，3月3日或之前預訂任何版本都有嘢送，包括Galaxy Buds Pro智能降噪耳機、矽膠薄型背蓋、4個月免費YouTube Premium體驗等等。

小米新貴

小米於去年底在內地發表Xiaomi 12系列，最近終於宣布3月初在港發表國際版。系列定位低至高分別有Xiaomi 12X、 Xiaomi 12及Xiaomi 12 Pro，屏幕依次為6.28吋、6.28吋及6.73吋，前兩者內置5,000萬像素超清主鏡、500萬像素微距及1,300萬超廣角鏡頭；Xiaomi 12 Pro的廣角、人像及超廣角鏡頭則同樣達到5,000萬像素。留意Xiaomi 12 及12 Pro用頂級Snapdragon 8 Gen 1處理器，跟Xiaomi 12X用Snapdragon 870有所不同。價錢方面，當時國內版入場費約3,200人民幣，相信港版相距不遠。

魔法現身

MWC 2022全球通訊大會將於本月底舉行，Honor屆時將會發表新旗艦Magic 4。傳聞此機備有Magic 4、Magic 4 Pro和Magic 4 Pro+三個型號，屏幕分別6.55吋、6.67吋及6.78吋，當中Pro款配備5,000萬像素三鏡，提供廣角、100倍變焦遠攝及單色長焦功能，並內置Snapdragon 8 Gen 1處理器。有指此機將於4月正式上市。