王賢誌媽媽設靈　各界送過百花圈致祭

前東華三院主席王賢誌媽媽王胡麗明上月離世，今日（18日）於紅磡世界殯儀館設靈，各界送贈的過百花圈將靈堂變成花海，包括英皇主席楊受成、周潤發、鄭嘉穎、陳凱琳、汪明荃、羅家英、謝霆鋒等各界所送贈的花圈由靈堂一直擺放到街外。靈堂布置以簡潔白色為主，王胡麗明遺照着上旗袍，橫匾寫上懿範長存，靈堂前放上由家人送上的心形花圈。

身穿黑色西裝的王賢誌，約下午3時抵達殯儀館打點，他先到內堂瞻仰，隨後到殯儀館外逐一視察花圈，王賢誌父親王忠桐則於下午3時半到達。

唱歌送媽媽

王賢誌隨後接受訪問指媽媽享年75歲，過身原因則不方便透露，喪禮亦沒有特別宗教儀式。問到是否仍很傷心？他說：「都有心理準備，因為佢都唔舒服咗一段時間，但係依然非常掛住佢，希望將喪禮做到好好睇睇。過年冇去拜年唔係因為疫情，係因為要唔方便，同埋要準備喪禮，所以就留喺屋企揀相追思媽媽。（靈堂內播放嘅歌曲係媽咪生前鍾意嘅？）係，有啲係同妹妹合唱，自己就唱咗一首送畀媽媽，希望喪禮可以溫馨啲，不至於太過嚴肅，因為疫情未都冇場地可以做到做追思會，所以今日一齊舉行。（媽媽有咩遺願？）我諗佢都係希望我哋繼續努力向前，照顧好爸爸，我哋都會做到。（遺照有冇特別嘅意思？）呢張相係媽媽一直放喺床頭，因為搵唔番底片，所以事前都要搵人修復，出來個效果都好靚，我諗媽媽都會鍾意。」

講到另一半周思聰期間是否給予很大的支持？他說：「係呀，佢畀咗好多支持我，我哋呢排都係返屋企同爸爸食飯，喺屋企就諗吓喪禮嘅安排，有佢嘅支持好重要，始終至親離世係好傷心，但亦都感恩親友互相支持，既然係人生必經嘅階段，惟有欣然接受。」約下午4時許親友陸續前來致祭，包括王賢誌的表哥鄭嘉穎與媽媽、林建明、馮美基等。