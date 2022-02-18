本日日本：這張圓櫈原來係健身工具？

雖然健身室因疫情關係停業，但想在家鍛煉身體的話還是有不少方法。日本運動用品品牌美津濃（Mizuno）的Healthy Interior系列早前推出了名為Les Plie Squat Balloon的深蹲鍛煉椅。此椅其實是之前發售的Les Plie Squat改良產品，單睇外觀跟一般的圓櫈冇大分別，但其實另有乾坤——跟舊版本相比，新椅的底座採用了圓弧形狀設計，坐下時會前後左右360度搖晃，如此「坐唔定」狀況會令身體為了取得平衡而持續保特使用身體肌肉的狀態。而椅腳部分有支持座位上下升降的氣壓棒，利用此椅子來做深蹲鍛煉，可大大減低對身體的負擔，兼且效率更高。報告顯示與正常深蹲相比，使用Les Plie Squat會令大腿肌肉活動量增加約72%，而Les Plie Squat Balloon則比舊版本再提升約3%。細細張可以坐住嚟做運動，可謂夠晒實用！每張售16,500日圓（約HK$1,122）。