聯乘新殼　給iPhone五星級的家

都市人幾乎個個都有手機依存症，無時無刻都要手機跟身，見手機分分鐘多過見人！近期有不少又靚又實用的手機殼推出，即管睇吓邊款啱自己！

海綿寶寶可愛進駐

本地配件品牌CASETiFY經常與不同單位Crossover，最新合作名單有長青動畫系列《海綿寶寶》，將內裏角色如海綿寶寶、派大星、珊迪、章魚哥、蟹老闆等，加入旗下多款招牌保護套之中，例如強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼及強悍防摔再生手機殼。聯乘系列還提供其他配件，包括AirPods Pro保護套、iPad保護套、Nintendo Switch保護套、Magsafe無線充電板、2合1手機支架和不銹鋼保溫瓶等等，全部以65%再生物料製成，並加入專利DEFENSiFY抗菌塗層，能夠消除表面99%的細菌，而且具有防摔保護，10英尺掉落都唔爛！

時尚合作皮氣十足

搞聯乘的又豈止以上單位，來自德國的皮具品牌MCM也與科技品牌XOUXOU展開合作，為iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max度身訂造時尚保護套。套身以觸感柔軟的TPU樹脂塗層製成，表面刻有MCM monogram，並附有印上聯名標誌的編織掛繩。顏色有干邑及經典黑選擇，前者鍍上18K鍍金處理的黃銅鍍層，後者則配以優質不銹鋼鍍層，各具特色。

4色設計邊緣保護

GravaStar Ferra MagSafe Phone Case專為iPhone 13系列而設，採用高級聚碳酸酯物料打造，並設有TPU保險杆以加強邊緣保護。4款配色包括Black、Desert Sand 、Olive Green及Navy Blue，全部兼容MagSafe及無線充電。