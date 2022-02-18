【Zac玩Zac食】鬧市品味巨型藝術草莓裝置

我有時都喜歡置身藝術海之中，好似由即日起至2022年2月28日，K11 MUSEA於中庭Opera Theatre及Gold Ball展出由駐居布魯克林的韓國藝術家Stickymonger首次將平面草莓作品打造成巨型草莓藝術裝置。

草莓時常給人可愛的感覺，而對他來說，草莓卻沒可愛與不可愛之分。她認為當人認為草莓可愛，而沒意識到這種判斷的來由，意識其實已擅自取替思考過程，因此冀望透過作品讓觀者反思我們的想法是否完全源於自己。

商場亦從英倫莊園擷取靈感，於6樓精心打造HOUSE OF MUSEA，如詩似畫的莊園，以玫瑰、繡球花、飛燕草、薰衣草及牡丹鋪成花路、架設布滿花卉及綠草的籬笆，讓人沉醉於英倫莊園的浪漫春季氣息之中。而K11 Kulture Academy將於莊園舉辦一系列趣味活動，帶來多項文化活動，包括現場油畫、花卉藝術示範及帽子工作坊。

這段時間，商場更精選了11款時令草莓美食，從每屆國際網球賽事必備的傳統甜點、新鮮焗製糕點，到充滿藝術感的特色咖啡等，讓味蕾由草莓的天然美味盡情洗禮。

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Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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Caption:

K11 MUSEA於中庭Opera Theatre的兩個巨型草莓藝術裝置懸掛於空中。（作者提供）

Gold Ball展出由駐居布魯克林的韓國藝術家Stickymonger創作的巨型草莓藝術裝置。（作者提供）

Stickymonger筆下女生俏麗甜美的外表與焦慮憂愁的情緒形成強烈對比。（作者提供）

作品讓觀者打卡之餘，亦要反思我們的想法是否完全源於自己。（作者提供）

Stickymonger的草莓水晶球擺飾。（作者提供）

從英倫莊園擷取靈感，於6樓精心打造HOUSE OF MUSEA。（作者提供）

悠然穿梭繆斯莊園的浪漫氣氛，展開一場樂而忘返的春日之旅。（作者提供）

如詩似畫的莊園，以玫瑰、繡球花、飛燕草、薰衣草及牡丹鋪成花路。（作者提供）

Gontran Cherrier的士多啤梨酥皮泡芙。（作者提供）

本地人氣插畫家PEEP為這次春日之旅特別設計限量版Gift Card。（作者提供）