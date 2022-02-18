謝安琪張繼聰夫婦為ERROR獻出第一次

久未推出新歌的男團ERROR，特別在今日推出《愛情值日生》，MV請來張繼聰、謝安琪夫婦二人參演，為樂迷帶來極大驚喜。早前網民瘋狂競猜誰扮演這位幸福女生獲得ERROR寵幸，原來女主角竟然是謝安琪(Kay)！而第五人則由張繼聰客串，這次是夫婦二人首次同框拍MV，ERROR都感到十分榮幸，得到二人獻出他們的第一次呢！

《愛情值日生》裏的歌詞貫徹一貫ERROR搞鬼作風，講述4子輪流討好一位女生，但大家卻毫不介意，而且相處融洽一起去唱K，編曲上也做出了這種溫馨和諧感覺，而MV則延續了歌詞的概念，以2000年代作為背景，成員肥仔變身當年台灣劇主角帥哥，阿Dee則如韓劇《藍色生死戀》一樣的Oppa，保錡是香港icon MK仔，193搖身一變也成為了日系電車男，4個人明知跟同一個女仔拍拖，但大家都不介意，更一人負責一日，盡力冧到對方，不過4個人只負責星期一至四，五六日4子都聯絡不上對方，去到MV尾聲揭盅，卻發現原來有第五人包辦五六日。

早前網民瘋狂競猜誰扮演這位幸福女生獲得ERROR寵幸，原來女主角竟然是謝安琪(Kay)！而第五人則由張繼聰客串，這次是夫婦二人首次同框拍MV，ERROR都感到十分榮幸，得到二人獻出他們的第一次呢！

為了營造2000年代的氛圍，今次歌曲MV除了在最能代表當年拍拖聖地的商場及機舖拍攝外，畫面上出現過的電話、CD機、家用遊戲機、雜誌、小食等，都令整個畫面充斥着千禧世代的戀愛氣味，而ERROR 4子、Kay及阿聰的造型也凸顯了當年的潮流，入型入格呢！