點樣先至可以證明到自己行緊桃花運呢？方法好簡單，就係睇吓有冇靚女投懷送抱。若然冇嘅話亦唔緊要，不妨欣賞美國四仔嘅艷福系列，必定可以滿足到男士嘅幻想。

三人派對

睇四仔除咗為生理需要外，原來仲可以滿足埋心理需要！唔信嘅話，就要睇吓呢套Marc Dorcel製作嘅《Close To Me》，由四仔名導Herve Bodilis執導，搵嚟Cherry Kiss、Angelika Grays、Bella Tina等脫星演出，之所以滿足到男士嘅心理需要，皆因劇情夠貼地，故事講男主角同時暗戀呢兩個索女Cherry Kiss同Angelika Grays，前者活潑可愛，後者則成熟大方，只可惜兩女早已名花有主，當男主角以為自己冇機會之際，有一日兩女竟然向佢主動埋身，仲大玩3P激烈運動，究竟呢一切係咪男主角嘅幻想嚟呢？如果係真嘅話，咁男主角又應該點揀？

爆乳人妻

人妻係美國四仔嘅主流題材，理論上多年嚟乜嘢橋段都拍過晒，但係點解呢套由Brazzers推出嘅《Slutty Wife Happy Life #9》，備受四仔迷激讚呢？想知答案，就要先睇吓參演嘅脫星名單，包括Lena Paul、Nicole Aniston、Nicolette Shea等人氣脫星，佢哋嘅共通點係個個都胸懷爆乳，加上外形魅力十足，單憑呢兩樣足以令四仔迷勁興奮啦！故事相當簡單，講述男主角任職清潔工，有一日去到豪宅進行清潔，估唔到爆乳女主人不但身材火辣，而且衣着性感，最攞命係佢主動貼身挑逗，血氣方剛嘅男主角即時硬晒軚，繼而展開連場大戰。

情慾被竇

不論係冬天定夏天，被竇都係男士每朝早最留戀嘅地方，如果呢個時候身邊有個女伴嘅話，係咪好正先？想知有幾正，就要睇吓呢套由ATKingdom炮製嘅《Tight Petite XXX Lovers》，由Aria Banks、Jackie Hoff、Kourtney Rae等魅力脫星參演，故事都係發生喺一個早上，正當男主角半夢半醒之際，下身突然傳嚟強烈嘅快感，當佢擘大眼一睇，發現原來係女友正吹奏一曲，一場火辣床戰就咁開始。作品全程以男友視覺拍攝，等大家可以投入當中，片廠表示如果邊用J杯邊欣賞作品，感覺絕對會令四仔迷欲罷不能咁話。

碟評

講到有索女投懷送抱，邊個男人唔想先？喺3套作品中，小弟最鍾意《Close To Me》，當中嘅索女唔單止身材有前有後，床上技巧更係一流，加上佢哋激烈嘅高潮反應，真係睇到人欲罷不能，絕對係套唔可以錯過嘅作品。至於《Slutty Wife Happy Life #9》同《Tight Petite Sperm Lovers》，前者嘅人妻魅力非凡，尤其係佢哋嗰對爆乳，真係逼爆眼球，加埋肉緊嘅演出，令人情不自禁出現生理反應；而後者主打愛情浪漫，睇完之後真係好想有個咁主動嘅女友囉！