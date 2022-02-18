Mike北上掘金4個月　力保招牌爆炸頭

樂壇新人王、有「情歌下靶王」稱號的曾比特（Mike），深得環球唱片力捧，前途無可限量，但東網接獲消息指他會離港暫別樂壇，今日（18日）果然見他孭住結他，推住3大篋行李現身機場，對於傳聞他笑說：「我何德何能可去暫別樂壇。」原來他獲欽點到北京參與一個有關港樂的綜藝節目演出，此行將會逗留4個月才返港。

作為新世代歌手能夠北上發展，他說：「多謝公司畀呢個機會，令我眼界開闊，Duncan（唱片老闆）交畀我。」他坦言成件事來得好突然，去年底他接到這個消息，但因好多唔同因素而暫停了，之後又重啟，他說：「疫情都好大影響，但學識咗點樣極速執行李，最終選擇到呢個日子出發。」要離港幾個月，他笑言捨不得，特別是他最愛吃東西：「公司同事講北京好多辣嘢食，但我唔食辣，唔係好知點算。」

人生第1次隔離

從未試過離家咁耐，他說：「係我人生最長1次，去到酒店要隔離28日，都係我人生第1次隔離。」所以他做好重裝備，帶定結他練歌，又帶咗好多書去睇：「都要做運動，呢樣好緊要，所以真係好大工程，屋企人笑我係咪去移民。（帶定好多內褲？）係囉，呢個係必需品，個背囊全部係電腦嘢，諗住可能會創作吓。」有冇擔心他的爆炸頭冇髮型師幫手？他說：「早2日再電咗一個好實淨嘅爆炸頭，希望呢4個月捱到。」他視今次旅程為幾大的挑戰，因為都仲有好多問號，他說：「希望順順利利，大家幫我，環球同事交畀我得啦，28日後我會健健康康㗎啦。」