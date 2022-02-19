【是日通勝】

農曆正月十九

壬寅年 壬寅月 癸卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、安床、動土

忌：掘井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、8、28、34

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：工作邁向收成期，宜加把勁，以免爛尾收場。

金牛座：花時間培養嗜好，對紓緩壓力有着極大幫助。

雙子座：人緣運平平，有可能惹上一些斤斤計較的人。

巨蟹座：與人互動頻繁，宜控制情緒，切勿亂發牢騷。

獅子座：財運不錯，收支平衡，投資策略愈穩健愈好。

處女座：抽空親近大自然，有很多美好事物等你發掘！

天秤座：宜打理家務，生活環境雜亂會令人變得慵懶。

天蠍座：一人計短，二人計長，有問題就要勇於求助。

人馬座：易因辦事處政治而動氣，適宜少說話多做事。

山羊座：自信與自負僅一線之差，勿輕視別人的意見。

水瓶座：精神狀態欠佳，對身邊的人和事提不起興趣。

雙魚座：處事要分輕重緩急，多用黑色有助改善運勢。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）虎 易碰壁

鼠：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

牛：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

虎：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

兔：投資宜審慎，要見好就收，防因小失大。

龍：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

蛇：事業發展機遇陸續有來，可望大展拳腳。

馬：謀事多阻滯，有可能被競爭對手比下去。

羊：財運不錯，但牽涉投資問題要量力而行。

猴：運勢不穩，謀事要加把勁，不能怕辛苦。

雞：是日沖煞，運勢平平，宜少說話多做事。

狗：人緣佳，話頭醒尾，能夠與人融洽相處。

豬：易出現自尋煩惱的情況，需要調整心態。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

木星

木星在星盤中被視為吉星，另一顆吉星是金星，如果這兩顆吉星在星盤中坐落在對的星座上，代表會帶來好運氣。

那木星在甚麼星座就最好？其實行星在宇宙中是不停行走，而太陽的軌迹虛擬分了十二個星座，以木星的速度，每年都會走過一個星座。今年的木星已走入雙魚座，這個是很好的位置，所以恭喜一眾在今年上半年出生的BB，星盤中的木星都在最好的星座。如果你有興趣知道你的木星在甚麼星座，其實不太難，因為這個不需要準確的出生時間，而木星在人馬座及雙魚座都是最好的，金星在金牛座或天秤座亦是很不錯，你可以馬上查一查。

木星在雙魚座的人，會對靈性或較沒有邏輯的事情感興趣，而且富有同情心和想像力，有機會為別人甚至社會奉獻更多，目標是跟外在世界連結成一體。這聽上去好像有點抽象，舉例，星盤中木星在雙魚座的Lady Gaga，雖然她是個喜歡挑戰傳統和常規的人，但她同時也是為弱勢社群發聲及給予援助的慈善家。同樣木星在雙魚座的里安納度狄卡比奧，他除了是個出色的演員及製片人外，亦是一個致力推動環保概念的人，從無間斷。所以好心可能會有好報，木星一定會對願意為社會奉獻更多的人，帶來更多好運氣和豐盛人生。