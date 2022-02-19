失落影帝提名成熱搜！謝霆鋒守諾撐港片　冒疫慌撲返港

男星謝霆鋒在電影《怒火》中表現備受讚賞，卻未能入圍金像獎，經理人霍汶希直指對此感意外及失望，此事經東方日報及繽FUN星網獨家報道後，即引起全城熱議，更登上內地熱搜，閱讀量火速突破1.5億！雖然今年無緣角逐金像影帝，但霆鋒依然力撐港片，日前更秘密回港，為邱禮濤新片作準備！

《第40屆香港電影金像獎》日前公布入圍名單，謝霆鋒在英皇電影《怒火》中，把奸角「邱剛敖」一角演得極具層次，被視為入圍大熱，但最終竟榜上無名，令不少網民大惑不解，紛紛留言鬧爆，經理人霍汶希（Mani）更直指對霆鋒未能入圍感意外及失望。此事經本報及繽FUN星網獨家報道後，引起中、港網民瘋狂熱議，「#霍汶希回應謝霆鋒未獲金像獎提名」更迅即成為熱搜，短短1日已有超過1.5億閱讀量，傳播力驚人！

雖然大批網民戥霆鋒不值，但向來工作至上的他，未因失落提名而影響心情，對「力撐港片」的信念亦沒半點動搖！之前他接拍《怒火》全因導演陳木勝，打到周身傷亦從未抱怨，電影上映後又落力宣傳，不少觀眾叫他多拍戲，他亦笑着答應，而且絕非信口開河！據知，霆鋒前日已由北京秘密回港，為邱禮濤執導的新片作準備，回港當日更被Fans於香港機場「野生捕獲」，身穿黑衫、頭戴Cap帽的他打扮低調，出閘後匆匆步出機場登車離開。

師妹劉雅瑟加盟

鑑於香港疫情嚴峻，其實工作人員曾力勸霆鋒待疫情放緩才返港，而電影的開鏡日期亦由2月底改為3月初，但由於霆鋒今次兼任武術導演一職，故堅持如期出發，抵港後更立即相約工作人員開會，相當投入！新片故事以海關作主幹，今年有份入圍金像獎最佳女主角的劉雅瑟亦會參演，她於電影《智齒》的表現備受讚賞，成為影壇搶手貨，如今能與英皇大師兄霆鋒合作，自然好好把握機會，近日積極為角色做準備，務求以最佳狀態開工。

對於霆鋒冇份爭影帝一事成為內地熱搜，Mani回應：「我也看到很多網民及影評人的留言，很多謝他們對霆鋒的支持及認同。（霆鋒接拍邱禮濤新戲？）是的，現在是前期準備，但相關細節要等電影公司公布。」而拍戲以外，霆鋒亦不時挑戰極限，昨日（18日）他上載早前從直升機跳下雪地滑雪的短片，留言：「嘗試了跳直升機滑雪，太爽了！」睇到網民眼凸凸！