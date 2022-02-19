同陳楨怡分手一個月　傳周子揚偷食人妻：肯定佢冇結婚

前港姐亞軍陳楨怡被爆背圈外男友Andy暗撻周子揚，陳楨怡續被爆出收兵「一拖七」及係長期煙剷，最終佢都公開道歉，並向周子揚宣告分手，而「被分手」嘅周子揚前日（17日）亦正式承認二人已結束關係，不過就大爆與陳楨怡分手時對方已另有新歡，感情生活七國咁亂。不過原來花生仲未食完，今日（19日）就有短信對話截圖流出，指周子揚去年5月喺酒局上認識一位30多歲嘅人妻W小姐，二人不時密會，消息更稱周子揚自揭係第三者（11日）後，依然有心情同人妻去到北角一間酒店「開房」。

之前周子揚公開與陳楨怡嘅對話截圖，就以「BB」愛稱嗌對方，喺今次流出嘅對話截圖中就見佢以「Baby」嗌人妻，並喺酒店密會後傳訊息畀對方問：「Baby你安全回到家了嗎」、「你安全到達屋企 我就放心了」等。

而爆料者有指就係該位人妻嘅老公，並指去年周子揚指送人妻返屋企時，喺車上濕吻時被佢撞破，周子揚先表示唔知人妻已婚，多次認錯後亦保證唔會再同人妻見面，但最終因其介入而令二人夫妻關係難以修補。

對於爆出偷食人妻一事，周子揚自己認識W小姐，並表示同陳楨怡係1月2日分手，之後有正常識朋友，而佢亦好肯定W小姐冇結婚，佢自己親自問過女方3次，女方都話自己係單身。