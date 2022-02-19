【天氣不似如期】雨水降臨　宜養脾排濕

節氣雨水，天氣尚未熱，可謂又濕又凍，而適當的運動可以驅走濕氣，加速血液循環。（互聯網）

今天是春天的第二個節氣「雨水」，顧名思義此時節的降雨機會會增多，容易潮濕，且雖天氣正逐漸回暖，但乍暖還寒，氣侯多變，天氣以濕冷為主，中醫稱此為倒春寒。如此潮濕多變的天氣，除形成了過敏性疾病如慢性支氣管炎、哮喘、鼻敏感、皮膚病等的高發期外，對一般人來說都易引起「春困」，令人感到疲倦。如果想減少這些問題的出現，除可從食物中着手養生之外，亦可從衣着、生活中入手，紓緩轉季引起的不適。

【以食養脾】

中醫學有云，脾為後天之本，若調理好脾胃，身體的免疫功能亦會相應提高，因此這段時間可多吃滋脾補胃及健脾祛濕的食物，前者如紅棗、蓮子、糯米、淮山、綠葉蔬菜、粥、甘蔗、沙參、決明子、白菊花、花旗參等，後者如紅蘿蔔、薏米、伏苓、南瓜及薯仔等，而少吃油膩、辛辣及酸味食物等會影響、阻礙脾胃的食物。另外，凍飲及生冷食物都會令寒濕堆積在脾胃，加深天氣對人體造成的不適，因此亦同樣要避免。

【以衣防寒 以動排濕】

雖已踏入春季，但天氣中依然帶寒意，應避色過快換冬衣，加上寒從腳起，濕從下入，需特別注重足部的保暖，故此衣着宜上薄下厚，防止風寒的入侵。

因着寒濕是此時節的特點，想驅走體內的濕氣，適量運動會是其一的方法。運動的強度以微微出汗為標準，如慢跑、行山、單車等，祛濕之餘亦可加快血氣的流動，減少寒濕引致身體出現痛症的機會。