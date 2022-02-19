慶祝結婚9周年！蔣怡同老公撐枱腳獲送精緻厚禮

昨日（18日）是藝人蔣怡與珠寶設計師老公翁狄森結婚9周年紀念，剪了短髮的她，感覺十分清新，她網晒在酒店撐枱腳照，表示與老公靜靜地飲酒傾偈的兩小時十分難得，坦言好耐未試過2人世界，對於餐廳的食物無大要求，她說：「本身之前都想試呢間餐廳，之前訂咗就爆第五波，一路好忙都無機會去，今日周年紀念，諗都冇諗就訂番呢間，覺得食物穩陣。」她透露老公送了一個刀形鑽石鏈嘴給她，鑽刀還可以拆出來，十分精緻，她就送了一套調酒工具做禮物，透露老公因疫情關係經常留家，最近愛上調酒。

近月仔女都留在家上網課，她表示與其他家長朋友已有心理準備，網課的日子將會持續，笑言將要長期在屋企跟子女「困獸鬥」，「好彩兩個都好乖，大女可以自行上網做功課唔使煩，不嬲冇搵補習，都係我幫佢補，所以冇乜影響；仔仔今年比上個學期好似明白多啲網課，上年唔鍾意，依家見到家姐都要上網，佢就好乖，唔使再氹，小朋友嘅接受力真係好強。」雖然外面的工作都停晒，但她開心可以有更多時間研究新食譜，「經過疫情兩年嘅訓練，一日三餐已經唔當係乜嘢一回事，對我無難度，計劃得更好，雪櫃永遠有好多食物，唯一冇出街見唔到朋友有啲悶。」

另外，早前在尖沙咀開設的限定店已結束，尚未點算，但營業額預計麻麻，「因為嗰時間疫情開始咗，晚上食肆唔開，少人流，都冇辦法。」。