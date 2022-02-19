移居廣州後　傅穎飽受失眠之苦：吃飯只為了生存

藝人傅穎（Theresa）去年決定移居廣州發展事業，依家佢都過住獨居生活，不過前日（17日）佢就上載咗一條教化妝片同自拍片，當中佢就提到自己原來曾一度攻抑鬱心情，就強調佢自己，又講起佢移居廣州嘅原因：「去年我自己來到廣州，沒有回北京，因為北京的東西已經搬了，但是我來了以後就很沒安全感。一開始是住酒店式公寓，中間去了杭州、上海、橫店又回廣州，又經常住酒店，很沒有歸屬感，我自己又不想回北京，因為我還有一隻貓在香港。畢竟有一定的年紀，想說能跟家人近一些，如果跟家人相隔那麼遠，有甚麼事情比較難照應，就想住得比較近香港，但我工作的重心近幾年都是在內地，就選擇在大灣區。」

終於去到5月份，佢就搵到個地方Settle Down，但心入面就覺得好空，更由5月到8月每晚失眠：「每天都在失眠的狀態，真的不誇張，晚上怎麼睡都睡不着，到清晨4、5點太累就睡了2、3個小時又醒來，整個人的狀態就很差，有點抑鬱。睡不了覺，吃不下飯，朋友跟我出去食飯，我都會跟他們說你們選餐廳吧，我隨便吃點，我吃飯只是為了生存，我朋友說我很誇張，我真的不誇張，我真的是這種情況。」佢就講到自己雖然工作持續，但個狀態係差到爆，喺非常非常唔好嘅心情底下開工，一直去到中秋節回港後慶祝生日都冇好轉。

直到去年12月底左右，佢就睇咗本書，又重新開始感恩生活，指自己由感恩出發，終於都搵得番以前嘅感覺，仲提到吸引力法則，成日諗住感恩個人都會開心啲，身邊事物都會變美好。傳穎亦因此回應東網，報平安指自己冇抑鬱：「因為失眠而出現的連鎖反應，不是抑鬱症，分享只是希望透過自身經歷幫助到別人。」