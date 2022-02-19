升級再造　舊物重生有「錢」途

過往，大家為了追趕潮流，買咩都要最快最新，潮流一過就隨手丟棄！但來到2022年的今天，環保、永續成為大勢，愈來愈多品牌、設計師甚至藝術家投入升級再造（Upcycling）行列。有品牌及設計師，成功將舊物變寶，經他們的創意改造後，舊手袋搖身一變成為貴價藝術品，有價有市。殘破鐵盒、蒸籠亦得以重生，Transform為風琴及音響，創意爆燈之餘，亦減少浪費，為愛護地球出一分力，更改變環保就「唔靚」的觀念！

布尾造衫NFT拍賣

疫情下，很多品牌的時裝滯銷，不只是貨品運不出去，就連生產所用的物料也難入口。所以一眾設計師開始利用現有的東西重新設計，創造出新產品之餘還能避免浪費。本地環保服飾品牌Wear Earthero創辦人Bertha Shum亦萌生類似的Upcycling念頭，利用行業浪費的剩餘布料設計服飾，希望藉此打破傳統思考框架，讓大家學會欣賞事物本質及服飾的創作工序，盡量做到環保、可持續的生活態度。

品牌除了從亞洲各地採購布尾製作服飾外，今年初亦攜手多位本地藝術家，由他們從一塊布尾開始，配合裁縫工藝，創作出一系列獨一無二的雙面外套。此系列外套及NFT（Non-fungible Tokens，非同質化代幣）早前更在網上以每件$7,000左右的拍賣價賣出，證明Upcycling產品亦大有「錢」途。

復古包變貴價藝術品

至於另一個「經典重塑」系列，就將品牌主理人嚴格篩選的中古包二次創作成獨一無二的藝術品。藝術家Viki Chan以「本地文化」和「有意識的生活」為題材，在復古包上手繪出不同畫作，每件作品都有其背後意思。「例如矜貴的Hermès Birkin手袋，與尊貴的鳳凰相結合，就有着藝術也可以像鳳凰般涅槃重生的寓意。」Bertha希望透過升級再造，將布料、復古手袋、藝術等重新定義，讓更多人反思該如何延續物品的生命。

任何廢物都唔廢

大家會如何處置過時的衣服、用舊了的鐵盒、電飯煲？相信許多人的答案是丟掉！不過在產品設計師張瑋晉（Kevin）眼中，任何廢物都有升級再造的可能，可變成美觀又實用的「全新產品」重售獲利。曾任職電池公司的他，最初因為自己設計的產品，被人用完即棄而大感可惜，於是萌生了「與其用完即棄，不如在送去堆填區前，好好利用這些物料設計新產品」的想法。走過多年的Upcycling之路，Kevin亦漸見成績，去年獲頒DFA香港青年設計才俊獎，及得到高級時裝品牌旗下的環保品牌Petit h邀請，合作設計了「舞台場景」（Scenography）。

飯煲變響鈴

由Kevin一手設計的升級再造產品，可謂多不勝數，其中又以「飯鈴」（由飯煲內膽改造而成的單車響鈴）、蒸籠音響及牆紙銀包等代表作最令人印象深刻。原來當中許多產品都是從大街小巷就地取材製成。「其實好彩的話，都會在不同角落遇上意想不到的廢棄物料，例如會展的地氈、牆紙公司的牆紙、一堆紅酒箱等。另外，相較於從垃圾站回收，從源頭入手，在公司或倉庫直接回收棄置物，反而更方便分類和清潔，更容易將舊物升級再造。」另外，Kevin又喜歡從世界各地搜集舊物：「我們從事產品設計，總愛將有故事的小玩意帶回工作室。我自己就試過將購自柏林的鋁罐製小船、台灣製橡筋槍和70年代VR眼鏡帶回港，看看會否啟發創作靈感。」

鋁罐製有趣玩意

有鑑於過往人與人的交易模式，都是一買一賣十分迅速，中間沒有與物品達成一個Connection。所以Kevin去年聖誕節在中環街市，舉辦了一個自由定價的「拍翼梳打工作坊」，讓參加者透過重新改造自己產生的廢料，加強與物品之間的連結，從而減少浪費。Kevin說：「這活動鼓勵大家將飲完的鋁罐帶去工作坊，再把它變成有趣玩意。過程中，不但有小朋友將鋁罐帶來工作坊，有動漫Fans將飲完的《鬼滅之刃》咖啡罐，帶來工作坊製造鋁罐雀仔，更有人帶着鋁罐來製造紀念品給快將移民的朋友，相當有人情味和意義。」

同場加映：外國升級再造潮流

二次創作手袋：外國的Upcycling時裝熱潮，自然也燒得火熱。英國藝術家Tega Akinola早前就攜手倫敦時尚零售店Apoc Store，將Nike與The North Face兩大巨頭推出的Fleece服裝回收重製成款式時尚的絨面手袋。

斑馬線都重生：非洲裔裝置藝術設計師Yinka Ilori，擅長玩多彩風格和設計再生家具。早於2017年，他已跟非牟利組織Restoration Station合作，將回收的老舊椅子，改造成充滿多彩風格和尼日利亞印花的新設計。去年2021年倫敦設計展上，又與藝術大學生合作，在倫敦18條馬路上繪製幾何色塊的斑馬線，為傳統的白色斑馬線，注入繽紛色彩和活力元素。