周董都撐！花井祐介藝術NFT估值破億

今年潮流藝術界最Hot話題一定是NFT,創意品牌AllRightsReserved旗下數碼平台FWENCLUB,早前攜手日本著名藝術家花井祐介帶來其首個NFT系列《People In The Place They Love》,首階段1,000枚已於2月14日以鑄造價1 ETH(約HK$24,440)火速售罄,官方再宣布第2及第3階段將於2022年年中陸續推出,而花井祐介日前率先透過FWENCLUB社交平台公開第2階段創作草圖,向隅客要留意了!

以上NFT首階段1,000枚以盲盒方式發售,並於2月16日晚上9時正式「開箱」,作品視覺圖終於揭曉。不少名人如KAWS、前澤友作、周杰倫、林俊傑、太陽Taeyang、陳柏霖、吳建豪、羅志祥、陳冠希都有入手,而花井祐介更特別為部分友好親畫NFT頭像,並供被畫者本人永久收藏。據知,目前近9成NFT由FWENCLUB支持者持有,少量在OpenSea二手市場交易,最高成交價達15 ETH,為鑄造價的15倍,若以目前地板價計算,首階段1,000枚NFT估算價值達到6,000 ETH,折約1.4億港元,相當誇張!

官方又提到,此次NFT的擁有者,有機會受到FWENCLUB邀請加入花井祐介的獨家收藏社群,享受不同福利,例如免費獲得花井祐介創作的FWENCLUB限量版社群T-Shirt、藝術家作品的優先購買權、FWENCLUB元宇宙3D化身的優先購買權、由紋身藝術家Dr. Woo主理的3D化身紋身計劃等,實現現實與虛擬世界的跨界藝術融合。

同場加映︰集齊NFT贏100萬

近期熱門NFT項目還有《Who Is This Boy》,這個由香港、美國、台灣、馬來西亞、新加坡等地專業團隊所創作的NFT,首8個角色分別推出999個NFT,最後的角色則以極限量形式發售。首個角色「The Boy」日前開賣8分鐘內已售罄120個限額,官方表示凡於100日內集齊9個角色的特定NFT,即有機會獨得40ETH,折約100萬港元,是少有具遊戲成分的NFT項目,詳情可留意官方IG。