Alfa Romeo終於有品牌首款PHEV

經多次延期，Alfa Romeo的Tonale終於正式發表。

Tonale是Alfa Romeo歸入Stellantis集團(由FCA與PSA兩大汽車集團合併而成) 一年之後，首款發表的全新車型。擁有4,530x1,840x1,600mm的車身體積，以小型SUV作定位。

除提供搭載48V輕混能動力的MHEV版本外，還提供配備插電式混合動力系統的PHEV版，成為品牌首款PHEV。前者採用前置前驅布局，搭載全新1.5L VGT可變幾何渦輪增壓及48V(15kW/ 55Nm )的P2電馬達，配7前速雙離合器波箱，提供130hp及160hp兩種動力輸出車型選擇。綜合油耗低見5.7L/100km(WLTP)。後者屬族中高性能型號，採用前置四驅布局，搭載更細容積的1.3L MultiAir渦輪增壓引擎、後軸90kW電馬達及15.5kWh鋰電池，可輸出275hp最大馬力，配備Q4全時四輪驅動系，0-100km/h 6.2秒，綜合純電續航力達60km。

另外Tonale也是全球第一款具備NFT（非同質化代幣）數碼認證的汽車，透過區塊鏈技術，車主在購車時進行認證並增加附加價值，以作汽車整體狀態的保證。日後即使作二手車轉售，準買家自然可放心選擇。