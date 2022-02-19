抗疫應援　宅住歎甜點及港式奶茶

疫情肆虐，由政府都各大公司都讓非前線員工WFH（Work from Home），小朋友更改在家網課，可以說大部分時間都留家，於是乎，有品牌想到為大家打打氣，推出抗疫應援設計或組合，讓大小巴絲打都可以享受一點甜，為生活打打氣。

日式甜滋味

日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise出品的卷蛋及泡芙素來甚得不少大小朋友歡心，品牌為了向抗疫在家的大家打打氣，由今日起至3月6日期間推出「在宅應援企劃」，帶來多款優惠優盒，好似「雙味泡芙禮盒」，大家可以在吉士及忌廉、抹茶拿鐵、牛奶朱古力及焦糖味4款雙味泡芙自選5件，不用HK$70就有6件雙味泡芙，抵！此外，還有「獨立包裝甜點禮盒」、時令布雪禮盒（於2月23日起發售）等；前者有5款人氣經典獨立包括的雙味泡芙、原味瑞士卷及鮮忌廉銅鑼燒；後者則有香橙檸檬布雪及冧酒提子布雪各3件（布雪乃是法式甜點，兩層蛋糕中間夾住不同味的鮮忌廉）。想歎原個蛋糕嘅話，也可由2月23日起以平近HK$100的優惠價選購16cm熊貓仔蛋糕，造型可愛，以朱古力海綿蛋糕夾住朱古力鮮忌廉及薄脆朱古力片，配以比利時調溫朱古力慕絲，小朋友一定Like！

港式奶茶香

喜歡飲港式奶茶的話，本地餐飲品牌捷榮就推出了「居家抗疫優惠組合」，帶來爵士拼配茶、思朗拼配茶、凱旋拼配茶及T-001拼配茶4款不同拼茶，味道各有不同，富甘濃香滑茶味、濃度平衡適中、茶味甘濃口感順滑及散發碳烤味茶香。由於每款茶粉香味與濃度各有不同，但入口同樣香濃順滑，可以滿足巴絲打對港式奶茶的要求。優惠組合於指定網店發售，另加十多元還有品牌自家出品的Dairyland全脂淡奶，幾十元就可以在家調配出個人喜好的「茶記」奶茶滋味。此外，現時選購優惠組合更可獲得酒精搓手液一支（送完即止）。