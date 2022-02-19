驚唱到心臟病發！Eric Kwok擔心比葉佩雯早死

音樂人Eric Kwok（郭偉亮）早前推出新歌《等埋你》，旋律優美甜美但歌詞「死死聲」，就連Eric本人都怕唱得多會影響運勢，所以特意找了七仙羽師傅指點迷津。七仙羽出名妙語連珠，當Eric正要播放《等埋你》讓對方分析時，她即說：「我驚太好聽我頂唔順呀，依家我個心噗噗跳！」

Eric指擔心歌詞中「是籌備同一婚禮 或預備同一喪禮/以後都一齊 化做兩隻鬼」不吉利，驚怕唱得多會突然心臟病發，七仙羽冷靜回應：「我唔擔心你會死，我知你死唔到㗎。你有冇Check過身體呀？睇你隻耳都好長，冇咁快死嘅。」

《等埋你》MV畫面是由Eric與老婆葉佩雯（Grace）遊日片段組成，師傅一見到Grace就說：「咁後生嘅，夠秤未呀？」提到老婆，Eric擔心自己比老婆早死，剩下對方會很痛苦，七仙羽妙回：「你老婆咁靚一定有人要，會唔會幫佢提前搵定個男人先呀？退一步海闊天空嘛，搵定先可以了咗件心事嘛！」

教破冰大法

談完自身運程，Eric向七仙羽請教環球唱片何時會與電台破冰？七仙羽說：「佢哋鬧交梗係假㗎啦，私底下不知幾Friend，我都同佢哋食過飯。」她又指點Eric：「電台個CEO好靚女，你要去刷佢鞋嘛！」Eric立即刻反問：「即係我代環球去破冰？」對方再反問：「破冰啫！有乜咁大不了？」

七仙羽繼續教路，她說：「你去佢屋企敲門，着得性感啲，一絲不掛都冇問題，百無禁忌！你話『今日嚟幫你破啲嘢』你幫佢破先，因為你依家要人哋播你隻歌嘛！最緊要目標清楚，擒賊先擒王！」她更說：「你入到去我保證之後一定播你啲歌，佢唔播我幫手搞埋其他人，我會搞少爺占、再搞Donald，搞埋森美再搞小儀，入面啲DJ我逐個搞！」好明顯係度連環講笑，連番妙問妙答令Eric捧腹大笑！