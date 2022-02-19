由細到大一齊瞓！張蔓姿冇妒忌孖生妹妹搶先拍劇

樂壇新人張蔓姿（Gigi）接受電台訪問，對於早前獲得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎後獻唱《深夜浪漫》，唱功受到批評，她說：「我有睇批評，但冇太大唔開心，我仲有好大進步空間，但《深夜浪漫》呢首歌，喺演繹上係講求一種Mood（感覺），我認為自己係咁到一種感覺去唱。大家對於唱功、歌曲嘅理解，每一個人都會主觀，就等於每一個人鍾意唔同顏色。喺我嘅角度，我係幾鍾意自己嘅唱法，但唱功上，我當然明白仲有好大好大嘅進步空間。」

講到她與孖生妹妹張蔓莎差不多同時以演員身份入行，Gigi透露與妹妹由細到大姊妹情深，至今仍然於同一張床「孖鋪」：「由阿媽個肚入面開始，到依家我哋都係一齊瞓。」提到妹妹比她先在ViuTV拍劇成名，她稱從沒妒忌或比較：「我哋嘅性格截然不同，唔可以比較，就算當年妹妹讀書叻過我，我會戥佢開心，佢英文好過我，我都會向佢請教。其實妹妹叻，應該要開心，因為就算你唔叻，你起碼都有個妹，可以幫助到你去解決問題。」她形容妹妹就像另一部分的自己，很感恩有人能夠陪伴她一起學習，一起成長：「我同妹妹嘅關係就好似情人咁，無所不談，對彼此嘅支持係充滿愛。」