張偉文證實確診　急送院接受治療

第五波疫情來勢洶洶，多間安老院舍相繼爆疫。現年69歲、住在太子一間安老院的「靚聲王」張偉文確診新冠肺炎，已被送往廣華醫院治療。其監護人方俊透露今日接到院舍電話指院內有一位職員染疫，經快速測試後同曾多位院友初步確診，其中張偉文已送往醫院。他續指張偉文患有腦退化及未有接種疫苗，現時仍未收到醫院方面的進一步消息，令他感到憂心忡忡。張偉文因患腰椎病不良於行，需要以輪椅代步，前年在酒店門外跌傷腳後入住護養院，不過他仍不言休，去年12月在文化中心舉行演唱會，坐住輪椅獻唱。

護老院爆發疫情

方俊透露張偉文所住的大廈有兩間護老院，另一間護老院先爆發疫情，直至昨日（18日）張偉文入住的護老院有職員確診，於是今日（19日）遂安排所有院友及職員接受快速測試，發現有數位長者受感染，張偉文正是其中一位：「我好肯定張偉文唔係今日先確診，因為聽番院友講佢早一兩日已經唔舒服，喉嚨痛同覺得好攰。入面有幾個院友確診，得兩個比較嚴重嘅送院，其中一個係張偉文，因為佢有長期病患。你諗吓其他確診咗又唔走得嘅院友，只係等死，睇吓邊個死先，入面全部都係七老八十。」

方俊稱跟張偉文已失聯一段時間，自從農曆新年前陪對方覆診後就未有再見面：「佢電話好耐冇叉電，加上佢記性唔好腦退化，護老院又唔畀探病。我聽護士講佢成日發脾氣，因為疫情佢冇得出去，又冇人探佢。」他無奈表示自己甚麼也做不到，亦救不到對方：「就算我喺醫院救到佢出來，我都冇人手照護佢，因為我媽咪都係腦退化，我實在照顧唔到兩個人，好無助。依家醫院又唔畀探病，又冇通知護老院同我情況，都唔知佢上咗房未。我聽日會親自去醫院問吓佢上咗病房未同病情。」