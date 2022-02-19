《造星》出局！黎啟峰入行做「一哥」慶幸冇入MIRROR

曾參加《全民造星》的黎啟峰（Edward）以唱作歌手正式出道，推出第一首主打《三生有幸給挑選》，以寵物與主人關係為題，感嘆生死有命，散聚有時的別離情。未出道前，曾執教靴的他接受專訪時表示能投身樂壇全靠運氣：「我喺《全民造星》99強止步後，為興趣喺唔同場地、場合唱歌，有時喺餐廳度遇到我嘅伯樂，即係我依家唱片公司嘅營運總監，佢問我有冇興趣做歌手，咁我就辭咗之前份2萬幾月薪嘅工做全職歌手。（公司係為你而開？）都以咁講，公司只得我一位歌手。」除一入行就做唱片公司「一哥」外，為令他可以專心創作，學習樂器、跳舞及演技，其生活上所有費用由公司「包起」。

問到4年前飲恨《全》，他覺得全是個人問題 :「我諗番轉頭都明白點解被淘汱，個節目好講求表現性質，同評判覺得參賽者有冇潛質，而我當時嘅感覺畀人仲未Ready。（可覺得冇得加入MIRROR更好，因成為主力而唔係12子之一？）我有呢個諗法嘅，不過ViuTV投放咗好多資源喺佢哋度，推出咗好多單曲，而我公司將資源、精力都放晒喺我身上，希望之後可以幫公司搵到錢。」談及可會羡慕男圑MIRROR？他說：「唔會話羡慕，佢哋有佢哋嘅魅力，實力，佢哋喺呢幾年真係成為樂壇表表者，可以帶起成個樂壇，我會視佢哋為一個榜樣。」

髮型：Bowie Lo @Admix Hair Styling