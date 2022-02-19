迪麗熱巴獨當一面　揮低姚晨袁泉擔正做女一

「新疆美女」迪麗熱巴樣貌省鏡又有演技，自然被睇高一線，近日有指被點名參與央視檢察官題材劇集，更撼贏姚晨、袁泉及蔣欣3位前輩，將以「女一」身份登場，與影帝劉燁鬥戲，認真厲害!

內地女星迪麗熱巴近年人氣急升，每次出現定必成為焦點，不但如此，於老闆楊冪加持下，劇集一部接一部，去年更憑劇集《你是我的榮耀》紅到泰國，牽起當地煲劇潮，而早前亦分別於泰國、越南及菲律賓獲最佳女演員，演技已獲得肯定。

於公仔箱成績有目共睹，自然備受重視。過往央視每年均推出電視劇片單，被喻為劇界指標，於早前公開的年度片單當中，一部以檢察官為主題的劇集《公訴精英》引來熱烈討論，皆因該劇乃央視重點製作的電視劇之餘，還有指女主角將由迪麗熱巴孭飛，倘若傳聞屬真的話，今次將會是熱巴繼9年前首部劇集《阿娜爾罕》後，再有作品於央視播出，意味屆時事業定必登上更高峰。

連日來網上傳出多位女星將參與該劇，除了熱巴擔任「女一」，其餘有份演出的則有姚晨、袁泉及蔣欣，由於3位女星過往的作品多數以女主角身份登場，加上位位均是熱巴前輩，所以網友對於流傳的演員排位也大感驚訝，認為若然熱巴能夠揮低前輩們當上該劇「女一」，果真實力非凡。而男主角方面，就曾多次傳出將由影帝劉燁擔正，加上熱巴、姚晨、袁泉等實力派女星，成真的話，將會是一部卡士強勁的劇集，令人非常期待。