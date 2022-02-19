【家族榮耀】索爆自閉女「來娣」潘藝桐原來係CEO！

由張智霖、熊黛林、羅子溢及楊茜堯合演的劇集《家族榮耀》熱播中，因題材涉及豪門中的恩怨情仇，迅即掀起師奶煲劇潮，當中飾演熊黛林細女「來娣」的潘藝桐，雖然其角色是一名自閉症女生，對白不多，但卻引起不少宅男注意，指她夠楚楚可憐，並盛讚其顏值爆燈，是索爆自閉女，更指她比其名模「母親」熊黛林更索！翻看其社交網，現實中的「來娣」一點也不自閉，自拍、旅行、扮靚、美食及運動等全部都熱愛，有大量水着照及旅行照等任君觀賞。

現年26歲的潘藝桐自言不愛認輸只愛儲錢，早年在Queen Mary University of London攻讀工商管理，現時是一間婚禮顧問及活動企劃公司的CEO。2019年她參加內地相睇真人騷《心動的信號2》，是一眾女參加者中，學歷及顏值最高，難怪大受歡迎！雖然是女強人一名，但她也曾發文自爆情傷，自言以前為了男友而放棄自己的理想：「2019年的開始，我分手了，把工作辭了，搬離了那個為了他而來的城市，一切從頭開始。不再圍繞着別人去計劃，了解自己想要的，也終於明白了，我不需要任何人，因為我能自己變強大。」而這貼文一直置頂，看來這段戀情傷她甚深，並刻意置在當眼位置，提醒要保持自強！