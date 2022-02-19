加盟新公司滿足兩大條件　陳國邦講金同時守使命

入行30幾年的陳國邦過去大部分時間都是自己接工作，近期突然加入英皇娛樂，除了是出於老朋友穿針引線，更是因為公司願意接受他開出的兩大條件，故樂於動筆：「20幾年嚟都係自己想做乜就做乜，拍戲、舞台劇、幾時休息都係自己決定。我提出咗兩個條件，就係每年畀個半月時間我喺大學教書，教咗6、7年有情意結、使命感，教書嗰陣亦會諗起老師鍾景輝講書。第二樣係金錢考慮，雖然唔多產，但工作上一直唔需要擔心，仲保持到幾好嘅生活，公司畀到基本嘅收入我，我又唔使去負擔演員最唔擅長嘅搵工作，呢個係好好嘅時機。」

恨同霆鋒合作

演技派的國邦加入新公司反而對演出沒有要求，享受工作的不確定性：「好多人都問我仲有咩角色想做，但係我呢個年紀就冇咗呢個心態，每個角色只要細微分析，就會有挑戰。如果想拍就係科幻片，想像、創作空間可以好多。」加入英皇後成為謝霆鋒「師弟」的國邦，期待雙方見面及合作。

國邦的女兒陳禛在電影《梅艷芳》的演出贏得不少片商垂青，但最終卻全部推掉，他說：「佢係好鍾意表演，但唔係咁享受娛樂事業，佢好明白係兩回事，佢諗過唔想做，就全部同佢推咗。」對於女兒會否發揮演藝天分，將來繼承父母衣鉢？他表示未有確實想法：「佢想做應該去讀書，由學問開始，就會知道自己嘅選擇。」