【是日通勝】

農曆正月二十

壬寅年 壬寅月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、開光、會友

忌：開市、入宅、交易

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、22、23、25

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：沒有驚喜也沒有煩惱，可過一個平淡的周日。

金牛座：創造對工作有利的條件，對提升表現有幫助。

雙子座：被大堆瑣碎事情纏擾，發牢騷也無濟於事。

巨蟹座：很多事要親力親為，想好好休息卻事與願違。

獅子座：有利生意人，可憑良好的人脈關係開拓財源。

處女座：在職場上勇於發表個人見解，易獲別人掌聲！

天秤座：不要漠視前輩的建議，否則很快會嘗到苦頭。

天蠍座：面對感情問題忌轉彎抹角，坦誠助化解矛盾。

人馬座：生活遭受挫折，幸好獲得另一半安慰和鼓勵。

山羊座：人際關係差，謀事只能單槍匹馬，事倍功半！

水瓶座：言行要謹慎，小心禍從口出，銀戒指助開運。

雙魚座：自己的事勿假手於人，穿黑色衫可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）羊 易受傷

鼠：感情關係現矛盾，關心與包容有助化解。

牛：桃花運不錯，有暗戀對象者可趁機表白。

虎：防人之心不可無，切勿把私事告訴同事。

兔：運勢下滑，嫉妒心較重，做事易失分寸。

龍：已有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

蛇：機會不會等人，再不表白，將難以脫單。

馬：心浮氣躁易衝動，失去平日應有的冷靜。

羊：健康存隱患，身體易受傷，謀事要小心。

猴：情緒不穩，勿將小事化大，忌鑽牛角尖。

雞：見步行步的作風不要得，易令人陷困境。

狗：是日沖煞，工作運一般，何不好好休息？

豬：自吹自擂易惹是非，低調做人有着數。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

五官之首—耳朵

對於外貌而言，耳朵有着十分重要的影響，古人稱為「採聽官」，為五官之首。每個人的耳朵都是不盡相同，通過它的特徵，可窺探一個人未來運勢的起伏。

豁達耳

所謂：「耳門寬廣，聰明豁達。」豁達耳指的是兩耳輪廓分明，飽滿且耳門寬，擁有此耳朵的人，心胸寬廣，性情豁達，且身體狀況好；對知識的渴求和好奇心比常人旺盛，做人處事有分寸，因此事業比平常人更易獲得成功。

富貴耳

耳形堅厚且貼近腦門，謂之「貼腦耳」。擁有此耳相之人，相貌多為端正形秀，頭腦更是聰慧且智謀多端，在事業中擅長創造財富，人事關係更處理得游刃有餘，能讓自己及家人過上安穩、富足的生活。

智慧耳

智慧耳即是耳朵高於眉毛，相學上，主才華橫溢、天資過人。擁有此耳相的朋友，智商及情商過人，且眼光獨到，日常較易得到長輩喜愛和貴人賞識，十分適合從事藝術、鑑賞、文化類工作。

重情耳

重情耳也叫鹿耳，面相學指的是耳朵紅潤鮮明，形狀像蓮花的花瓣。擁有此面相的朋友，日常平易親和，十分重情重義，遇到有需要幫忙的人，都會第一時間挺身而出，通常是一個受親朋好友敬重的人。