傳做第三者！林欣彤疑似染疫揭與ONE PROMISE成員同居

歌手林欣彤（Mag）因自爆疑似確診新冠肺炎，意外引發「小三風波」！有傳ONE PROMISE成員Anton，去年中背住拍拖7年的女友暗撻林欣彤，2人除了在MV奉旨拍拖晒甜蜜外，大半年來更無間斷在社交網親密互動，今次她疑似「中招」，即被揣測與已確診的Anton同居有關！

林欣彤昨日（19日）在社交網表示數日前開始出現新冠肺炎的病徵，連日來用撩鼻方式快速測試包，結果均顯示未確診，昨日其喉嚨痛及頭痛病徵趨嚴重，她改用另一款脷底式快速測試包，結果顯示為確診，由於同住的身邊人用撩鼻方式測試時已顯示為確診，故她質疑不同方法或牌子的測試包或會有不同結果。現時仍未肯定是否染疫的她，受訪時表示會用政府提供的深喉唾液樣本瓶檢測確認病情，已多日留家作自我隔離及休息，沒有接觸其他人。

靠狗狗話題搭上

由於Mag一句「同住已確診的身邊人」，即有爆料者指她所說的疑是早前在MIRROR成員AK「MV群組」中染疫的樂隊ONE PROMISE成員Anton。男方本身已有相戀7年的圈外女友，惟去年中疑「劈腿」跟Mag搭上，有指他擁有10年訓練狗隻經驗，而Mag是圈中出名愛狗之人，兼且是音樂狂熱分子，雙方志趣相投一撻即着！Mag曾鬧出在華姐余思霆手中硬搶前天堂鳥成員Tyrese，今次緋聞令她再次背負「最強小三」之名。

雖然搞地下情，不過戀愛大過天的Mag仍情難自禁，不時與Anton親密互動。除於去年6月「拍拖」睇歌手Serrini九展音樂會外，又公然着情侶裝捧樂隊Dear Jane演唱會場，至去年9月推出歌曲《鐵樹》，未知是「宣示主權」還是公器私用，她竟邀Anton擔任MV男主角，雖然是分手歌，但飾演情侶的2人在MV中的演出甜到漏，拖手、鼻貼鼻相擁，更大玩「推車」場口，坐在購物車中的Mag冧爆挨向男方膊頭，動作熟練，全程零尷尬。2人各自上載相同的MV照片，有網民大讚合襯，Anton回覆：「佢就想。」Mag則撰長文似分享苦戀愛情觀：「我包容、忍耐、堅持、犧性，愈來愈迷失，直到完全失去自己。」

甩相戀7年女友

除了在MV以情侶姿態現身外，2人又不時在社交網互動，其中Anton對Mag表現「冧豬」，大讚她着衫好睇，而Mag分享瞓梳化的照片，他又「露骨」留言：「我想做張沙發（梳化）。」Mag即回話：「唔好以為拉攏就會再有MV男主角做。」公然打情罵俏。而當Mag自覺影相少笑容，Anton又抽水：「因為唔係我幫你揸機，所以笑少咗？」及至Mag分享攞獎感受，他又火速自稱獨具慧眼：「一直都好欣賞你，一早話你得㗎啦！」

而Anton最近受訪時，坦言已和圈外女友分手，他說：「大約喺半年前分開，不過係和平分手，原因係發現大家嘅方向唔同咗，未有新女友，不過鍾意啲有才華，上進嘅圈中女仔，有冇好介紹？」他所指的「分手」時間線明顯是在「搭上」Mag之後，而Anton與Mag就「劈腿」一事至今未有回覆。