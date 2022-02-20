陳楨怡孖「新兵」暗房共處　周子揚怒斥：狗男女！

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）的前男友周子揚，日前終極爆料指分手時女方已有新歡，有知情者就透露，除了圈外男友Andy、「隱形前度」周子揚、Lincoln、林正峰、黃俊豪、韓國男模及馮盈盈女助手外，「點兵錄」的生力軍還有31歲內地演員路宏！Celina與「新歡」在時裝網劇《漫影尋踪》飾演情侶，朝夕相對下撻着，更經常在橫店片場出相入對，男方對隻身返內地拍劇的Celina相當照顧，雙方感情一日千里。

社交網高調放閃

翻查Celina社交網，她在限時動態中隱藏了與路宏的放閃片，男方除了陪她慶生及迎新年外，還在片場自拍，連等埋位都黐到實，她更為短片加上星星特效，似乎頗為重視雙方「在一起」的時刻。在其中一條短片中，2人在燈光昏暗的房間內共處，Celina標註了「9PM」及「氣溫8度」，同時對着鏡頭咬薯片賣萌，路宏則在其身後側頭攝鏡甜笑。

據劇組人士爆料，2人曾撐枱腳歎龍蝦拉麵，Celina入組初期，身邊有位由母親聘請的女助手貼身照顧，但她趁假期飛往北京探親再折返橫店開工後，該名助手就「消失」，似乎她是擔心有人會「放料」。而劇集煞科後，有指她再去北京，目的地正是路宏的老家。

雖然路宏在港知名度不高，但條件完全符合其「收兵」準則。「兵團」成員多為長腿男，而路宏身高就有1米80以上，而他曾參演《新還珠格格》、《錦衣之下》、《千古玦塵》及《新白蛇傳》等，人脈廣博，有助她進軍內地演藝圈。

周子揚火滾：狗男女！

對於Celina疑再收兵，曾揚言不再回應感情事的周子揚，似乎不滿女方從沒上載過他半張照片而突然爆Seed：「狗男女！背叛我，不想再回應！欺騙了我一年半的感情！」Celina則至今未有回覆。