黃子桐自爆返學冇人追　公開擇偶條件

娛樂新聞主播黃子桐（Rachel）完成咗中大醫學院Master of Public Health上學期課程後，就速歸隊返無綫夥拍陸永、陳欣茵主持J2節目《逝者代言人》。身材浮凸、樣貌標緻嘅佢被拍擋陸永問到返學時可有男同學返求？佢竟然話連烏蠅都冇隻：「其實疫情戴住口罩同埋好多時候，我都放工趕過去上堂，成日匆匆忙忙基本上都冇乜時間去識新同學，變咗我返學，真係連同學都唔多識幾個，最熟嘅係學校Canteen嘅姐姐。」原來佢係「被口罩耽誤了愛情」呀，陰功。

佢又話因為要用功讀書，不知不覺已經有4年冇拍拖過，而佢冇追人嘅原因，佢覺得同個樣有關係：「我外表比較cool，又識睇穿人心理，加上啲人成日誤會我有好多拍拖經驗，所以好多男仔都唔係好夠膽去認識我同接近我。」不過佢又唔覺得特別覺得空虛、寂莫同凍，因為佢長期住喺「黃金屋」，正所謂「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，佢咪當同書本拍拖囉。

問到佢有咩擇偶條件，佢公開話：「成熟穩重嘅事業型男性。」仲好力sell自己話係好女友：「其實我喺戀愛中係個單純、簡單嘅女仔，亦都會小鳥依人同埋好有生活情趣。」不過識貨之人卻少之又少，佢話到目前為止，除咗畢業花外，未收過男朋友所送嘅花。講番佢個新節目，又話做得相當有滿足感，個節目出咗街後，好多人都問佢關於心理同埋人嘅性格，突然變咗個專業。